El lleig gest de la família reial britànica que uneix encara més Kate Middleton amb Lady Di

El Dia Internacional de la Dona és una data de reconeixement i homenatge. No obstant això, en el cas de la Família Reial britànica, la celebració d'aquest any ha generat una gran controvèrsia. Una publicació a les seves xarxes oficials ha desfermat la indignació de molts seguidors, que no van trigar a reaccionar.

La inexplicable absència de Lady Di i Kate Middleton que ningú entén

A través del seu compte oficial d'Instagram, la Casa Reial va compartir un homenatge a dones influents dins de la monarquia britànica. La publicació va incloure imatges d'Isabel II, l'actual Reina, la princesa Anna i la duquessa d'Edimburg.

El missatge destacava la importància de les fotògrafes en la història de la monarquia. "Avui, en el #DiaInternacionalDeLaDona, volem mostrar el suport de llarga data de la Família Reial a les fotògrafes, que es remunta a mitjans del segle XIX", es llegia en el post.

No obstant això, el que més va cridar l'atenció no va ser qui apareixien a les fotos, sinó qui no. Ni Kate Middleton, ni Diana de Gal·les van ser incloses en l'homenatge, cosa que va generar un enorme enrenou a les xarxes socials.

Reaccions dels britànics davant la publicació

Les crítiques no van trigar a arribar. Per a molts seguidors de la Família Reial, l'omissió de Lady Di i Kate Middleton va ser un error imperdonable. Ambdues són dues de les figures més estimades de la monarquia britànica i la seva absència en un dia tan especial no va passar desapercebuda.

Els comentaris a la publicació van reflectir la decepció del públic: "No trobo la princesa de Gal·les entre elles", va escriure un usuari. Un altre va afegir: "Estic trist perquè no veig la Princesa de Gal·les, a cap d'elles". La molèstia va ser evident, i molts es preguntaven per què la Casa Reial Anglesa va decidir ignorar-les en el seu tribut.

A més, alguns van recordar que Kate Middleton va ser fotografiada per Millie Pilkington el dia del seu casament amb el príncep Guillem. Aquella imatge, presa per una dona fotògrafa, hauria encaixat perfectament en la publicació. No obstant això, no va ser inclosa, cosa que va augmentar la polèmica.

El gest de Kate Middleton en el Dia Internacional de la Dona

Mentre la controvèrsia creixia, Kate Middleton i el príncep Guillem també van fer el seu propi homenatge a les xarxes socials. Al seu compte oficial, van compartir imatges de dotze dones inspiradores, destacant els seus èxits en els últims 12 mesos.

Entre elles, van incloure Yvonne Bernstein, una supervivent de l'Holocaust, i Liz Hutton, una fotògrafa adolescent que va morir al novembre a causa d'un càncer. "Celebrem la força i la creativitat de Liz i Vicky Hatton, va ser un honor conèixer-les a totes dues a Windsor a l'octubre. El record de Liz segueix viu en la inquebrantable resiliència de Vicky, gràcies per un moment tan commovedor", van escriure.

Mentrestant, la Casa Reial continua sense pronunciar-se sobre la polèmica. L'absència de Kate Middleton i Diana de Gal·les en el seu homenatge ha generat una gran controvèrsia entre els britànics. Alguns fins i tot han especulat amb la influència de Camila en aquesta decisió, per evitar que dues de les dones més estimades de la Corona Britànica li facin ombra.