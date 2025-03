Richard Gere fa una confessió que únicament havia compartit amb Alejandra Silva

Richard Gere ha revelat un secret que fins ara només coneixia la seva dona, Alejandra Silva. L'actor ha confessat que va estar a punt de rebutjar el seu paper a Pretty Woman. Aquesta sorprenent revelació ha causat enrenou entre els seus seguidors, ja que fins ara era una dada completament desconeguda.

Quan es va estrenar la pel·lícula el 1990, Richard Gere ja era un actor reconegut. Havia protagonitzat èxits com American Gigolo i Oficial y caballero. No obstant això, la comèdia romàntica amb Julia Roberts va canviar la seva carrera per sempre.

A Pretty Woman, Gere va interpretar Edward Lewis, un empresari solitari. El seu personatge contracta Vivian, interpretada per Julia Roberts, perquè l'acompanyi a esdeveniments socials. El que comença com un acord comercial es converteix en una història d'amor inoblidable.

Malgrat l'èxit de la pel·lícula, Richard Gere va dubtar molt abans d'acceptar-la. No estava convençut del guió ni del personatge. Pensava que Edward era un home sense matisos i poc interessant.

L'actor ha destapat que no entenia la història en un primer moment. No obstant això, el seu representant va insistir que havia d'acceptar-la. A més, Jeff Katzenberg, cap de Disney en aquell moment, el va animar a fer-ho.

Gere explica que Katzenberg era el seu amic i confiava en ell. “Richard, crec que hauries de fer això”, li va dir el directiu. Però l'actor continuava sense veure què podia aportar al personatge.

Finalment, va accedir a reunir-se amb Julia Roberts i el director Garry Marshall. Després de parlar amb ells, va pensar que almenys podria ser una experiència divertida. Així va començar el procés de preparació per a la pel·lícula.

A mesura que avançaven els assajos, va començar a involucrar-se més. Va treballar per reescriure el guió juntament amb l'equip. Amb el temps, va arribar a gaudir del rodatge i del seu paper.

La confessió de Richard Gere

Gere ha confessat que mai va imaginar l'impacte de la pel·lícula. “No crec que ningú pensés que anava a tenir un èxit semblant”, va dir en una entrevista. La pel·lícula es va convertir en un clàssic del cinema romàntic.

El film va arrasar a taquilla i va marcar tota una generació. Amb un pressupost de 14 milions de dòlars, va recaptar més de 463 milions. Va ser un èxit rotund que va superar totes les expectatives.

El més sorprenent d'aquesta confessió és que només la seva dona, Alejandra Silva, coneixia aquest detall. Durant anys, Gere va mantenir en secret els seus dubtes inicials. Ni els seus companys de repartiment ni els seus amics més propers sabien de la seva indecisió.

L'actor té una relació molt propera amb la seva dona. Confia en ella per compartir aspectes íntims de la seva vida. Per a Richard Gere, Alejandra Silva és l'única persona amb qui ha compartit aquest tipus de records personals.

Gere ha dit que la seva dona l'anima a parlar més sobre el seu passat. Alejandra Silva li ha ensenyat a valorar cada etapa de la seva carrera. Gràcies a ella, ha après a compartir més amb els seus seguidors.

Malgrat els seus dubtes inicials, avui se sent orgullós d'haver fet Pretty Woman. Sap que la pel·lícula va marcar un abans i un després en la seva trajectòria. I ara, més de 30 anys després, continua sent un referent del cinema romàntic.