Màxima emoció amb què Olga Moreno ha confessat sobre Agustín Etienne: ‘Ell és…’

Olga Moreno ha tornat aquests dies a estar de màxima actualitat després de la seva última entrevista a televisió. Entrevista amb la qual, entre moltes altres coses, ha provocat l'emoció de tothom en parlar d'Agustín Etienne, el seu xicot i representant.

Ella ha deixat de manifest com n'està d'enamorada revelant que “ell és meravellós”. I no només això, també s'ha mostrat molt il·lusionada amb aquesta relació. Fins i tot no ha descartat que decideixin casar-se.

Olga Moreno emociona amb les paraules que ha dedicat a Agustín Etienne

Olga Moreno ha passat uns mesos difícils, allunyada del focus mediàtic després de la seva relació amb Antonio David Flores i el seu pas per Supervivientes All Stars. No obstant això, aquests dies ha decidit tornar a la televisió i ho ha fet per la porta gran, concedint una entrevista a ¡De Viernes!, a Telecinco.

Durant la seva intervenció, va parlar obertament sobre la mort de la seva mare, una pèrdua que li ha generat un profund dolor. Però, malgrat el dur moment que està travessant, també va voler compartir una part positiva de la seva vida: la seva relació amb Agustín Etienne.

Amb un gran somriure i un brillant especial als ulls, la sevillana va declarar: “Jo estic il·lusionada amb ell, ell és fantàstic, ja ho sabeu. La veritat és que està atent, pendent”.

A la qual cosa va afegir: “És una persona que està tot el dia consentint-te, pendent de tu. En els meus moments dolents sempre hi és, sempre hi és en el moment adequat”.

Fins i tot es va atrevir a enviar-li un missatge ple d'amor i gratitud. Li va dir: “M'agradaria donar-li les gràcies per aguantar-me, per aixecar-me. I per estirar de mi per continuar endavant, sempre amb el seu somriure i la seva positivitat”.

Aquestes paraules van aconseguir emocionar a tots els presents al plató i a l'audiència. I és que van reflectir com és d'important la seva parella en aquests moments tan complicats.

Olga Moreno parla dels seus plans de futur amb Agustín Etienne

Un dels temes que més interès va generar durant la seva entrevista va ser el possible futur de la parella. Des que van confirmar la seva relació, molts s'han preguntat si podria haver-hi casament a l'horitzó. Olga Moreno va ser cautelosa, però no va tancar cap porta.

Així, va afirmar: “Déu dirà, jo no sé el futur, no sé què passarà més endavant. Ara mateix no penso res del futur, penso en el present i en tirar endavant”.

Però va afegir una frase que va deixar entreveure que el matrimoni podria ser una possibilitat: “Qualsevol persona que té la seva parella, el que vol és casar-se i viure junts”. Unes paraules que han avivat les especulacions sobre si la parella podria fer el gran pas en algun moment.