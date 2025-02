José Ortega Cano confessa el que ningú sap sobre el seu fill amb Ana María Aldón

El passat dijous, al programa Ni que fuéramos, José Ortega Cano va aparèixer en directe en una gala taurina celebrada a Madrid. Allà, el torero va atendre els mitjans de comunicació i va confessar el que ningú sabia sobre el seu fill amb Ana María Aldón. José Ortega Cano va demostrar que dona suport al petit en totes les seves decisions.

José María ha fet el gran salt al món del toreig. Amb tan sols 11 anys, ha fet el seu debut com a novell. El petit de la família, fill de José Ortega Cano i Ana María Aldón, ha decidit seguir els passos del seu pare, un dels toreros més emblemàtics d'Espanya.

El passat dissabte 1 de febrer, el fill de José Ortega Cano es va estrenar a la plaça de toros La Peralera, a Colmenar Viejo. Ho va fer juntament amb el seu pare, José Ortega Cano, i altres novells que també van sorprendre la plaça. La jornada va estar carregada d'emoció, des del primer moment, el públic es va bolcar amb el jove novell.

José Ortega Cano dona suport al seu fill amb Ana María Aldón

Encara que el fill de José Ortega Cano havia mostrat més interès pel futbol, sembla que l'art del toreig corre per les seves venes. El seu debut va ser un desplegament de talent i valentia. Va delectar el públic amb la seva destresa a les arenes.

Va executar diverses sortides amb gran seguretat. Cada moviment mostrava l'herència taurina de la seva família. Va deixar tothom bocabadat.

La seva germana, Gloria Camila, no va dubtar a presumir del seu germà petit. Compartint el seu orgull a les xarxes socials, va destacar la dedicació i passió de José María.

Durant la gala, un reporter de Ni que fuéramos va preguntar a José Ortega Cano per l'estrena del seu fill menor. La resposta del torero va ser reveladora.

José Ortega Cano desvela el que ningú sap sobre el seu fill amb Ana María Aldón

"Això ha estat una petita cosa que ha fet, però no hi ha res per dir que serà torero. Ell té moltes qualitats per tocar la música. Per jugar al futbol és un prodigi", va confessar José Ortega Cano.

Amb aquestes paraules, el torero va desvelar el que ningú sabia sobre el seu fill amb Ana María Aldón. Malgrat el brillant debut de José María a les arenes, el seu futur encara no està definit. Podria convertir-se en torero o en músic o potser en futbolista.

El temps dirà quin és el camí que tria, el que és segur és que el petit Ortega Aldón té un gran talent. Sigui quin sigui el seu destí, la seva família hi serà per donar-li suport. Amb passió, disciplina i esforç, tot és possible.