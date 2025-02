Michelle Salas, filla de Luis Miguel, confessa tota la veritat i demana ajuda urgent

Michelle Salas, la filla de Luis Miguel, s'ha obert als seus seguidors als quals els ha explicat tota la veritat sobre els seus tatuatges: no li agraden. Com a conseqüència, la model mexicana ha demanat ajuda urgentment per poder treure-se'ls i que no li quedin marques. "Ja no m'encanten", ha revelat.

Tal com ha relatat Michelle, amb el pas del temps, ja no se sent identificada amb ells, d'aquí que vulgui eliminar-los. Mitjançant una publicació, ha demanat consell als seus seguidors per si coneixen alguna clínica de confiança a Miami que pugui esborrar-los del seu cos.

Michelle Salas, filla de Luis Miguel, explica la veritat i demana ajuda als seus fans

Michelle Salas, la filla del cantant Luis Miguel, ha sorprès els seus seguidors amb la seva última publicació. Recentment instal·lada a Miami, la model està decidida a fer un gir a la seva vida i començar de zero. El primer pas per a això, és esborrar d'un cop de ploma part del seu passat.

Ella ha explicat la veritat sobre els seus tatuatges i ha desvelat que ja no li agraden. És per això que ha demanat ajuda urgentment als seus fans perquè li recomanin alguna clínica de confiança on acudir per eliminar-los.

A través de les seves xarxes socials, Michelle va compartir el seu penediment per certs dissenys que ja no reflecteixen la seva identitat actual. En el seu missatge, Salas va mencionar que posseeix nou tatuatges petits, però que hi ha diversos d'ells que "ja no m'encanten" i desitja esborrar-los.

Un dels tatuatges que Salas planeja eliminar és una frase en anglès, "Only You", que va decidir tatuar-se el 2018. Es desconeix si aquesta frase feia referència a l'amor propi o a un romanç anterior. El que és evident és que per a la primogènita de Luis Miguel aquesta frase ha deixat de ressonar en ella, portant-la a voler eliminar-lo.

Michelle Salas ha sol·licitat l'ajuda dels seus seguidors per trobar una clínica a Miami especialitzada en l'eliminació de tatuatges. La model ha obert un espai a les seves xarxes socials per rebre recomanacions de persones que hagin tingut experiències similars.

Michelle Salas vol esborrar el seu passat

A més de la frase "Only You", Michelle té altres tatuatges significatius que van marcar diverses etapes de la seva vida. Un d'ells és el número 13, que porta al seu braç, un símbol que podria tenir un significat personal. Un altre disseny destacat és un parell d'ales d'àngel, ubicades al seu maluc, que podrien representar la llibertat o la protecció.

Salas és coneguda no només per ser la filla de Luis Miguel, sinó també per la seva carrera com a model i influencer. La decisió d'eliminar alguns dels seus tatuatges també reflecteix un canvi en la seva visió personal i professional. Aquest penediment pels seus tatuatges és només una de les moltes facetes que ha compartit a les seves xarxes socials.

Fa poc, la model va compartir un altre canvi molt significatiu que havia realitzat en el seu dia a dia: deixar-se les canes. Als seus 35 anys, sembla que Michelle vol fer un nou gir a la seva vida i apostar per la naturalitat. Ara, li ha tocat a la seva pell i desitja tornar a lluir-la sense cap tatuatge.

Aquesta decisió podria afavorir la seva carrera com a model, encara que el cert és que molts dels dissenys passen desapercebuts. Sigui com sigui, cal destacar la determinació que Michelle Salas ha posat per canviar la seva vida.

El penediment de Michelle no només es limita als seus tatuatges, sinó que també reflecteix una etapa de reflexió i creixement personal. Ella mateixa ha confessat no sentir-se ja identificada amb els seus tatuatges, deixant clar que ha experimentat un canvi notable.