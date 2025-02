L'última hora de Kate Middleton i el príncep Guillem indigna mitja Europa

Els Premis BAFTA 2025 reuneixen les grans estrelles del cinema britànic. Tanmateix, l'absència del príncep Guillem i Kate Middleton ha estat una de les notícies més comentades en els últims dies. S'esperava que la princesa de Gal·les reaparegués a la gala després de la seva absència de l'any passat, però fa pocs dies es va confirmar que cap dels dos assistiria.

Un viatge exclusiu en plena polèmica per la seva absència a la gala

Durant anys, la parella ha estat una presència constant a la catifa vermella d'aquests premis. Fins i tot el 2024, quan Kate travessava un moment complicat de salut i Guillem va reduir la seva agenda per donar-li suport, el príncep va assistir a la cerimònia. Per això, la decisió de no assistir aquest any ha generat especulacions sobre els motius darrere de la seva absència.

Els rumors apuntaven a un possible distanciament de la família reial amb la indústria de l'entreteniment. Ara, la premsa britànica ha revelat el veritable motiu pel qual els prínceps de Gal·les han decidit perdre's la gran cita del cinema britànic.

Un paradís caribeny com a alternativa als BAFTA

Segons el Mail on Sunday, el príncep Guillem i Kate Middleton haurien optat per unes luxoses vacances a l'illa de Mustique amb els seus tres fills, George, Charlotte i Louis. La família hauria viatjat en un vol comercial en classe preferent fins a Santa Llúcia, des d'on van prendre un jet privat per arribar al seu destí. Aquest racó del Carib no és un lloc desconegut per als prínceps de Gal·les.

Mustique s'ha convertit en el seu refugi habitual cada vegada que busquen desconnectar de la vida pública. Envoltats de platges paradisíaques i lluny dels focus mediàtics, hi troben la tranquil·litat que tant valoren. A més, s'ha informat que Carole Middleton, mare de Kate, hauria arribat a l'illa uns dies abans per rebre la seva filla i la seva família.

Una escapada amb totes les comoditats

Quan visiten Mustique, el príncep Guillem i Kate Middleton solen allotjar-se a Villa Antilles, una espectacular propietat amb cinc habitacions, cinc banys, piscina infinita i vistes al mar. Encara que no s'ha confirmat si en aquesta ocasió han triat el mateix allotjament, és probable que s'allotgin en una vila similar. L'illa és coneguda per oferir propietats privades en lloc d'hotels convencionals.

Mentre la parella gaudeix del seu retir caribeny, el príncep Guillem ha volgut mostrar el seu suport a la indústria cinematogràfica amb una visita a la London Screen Academy. Allà, es va reunir amb estudiants que s'estan formant en el món del cinema, reafirmant el seu compromís amb les noves generacions de la indústria.

La seva absència als BAFTA ha estat notable i molt criticada. Tanmateix, amb aquest gest, el futur rei d'Anglaterra ha intentat demostrar que continua interessat en el sector, encara que hagi preferit no assistir a la gala d'aquest any.