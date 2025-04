El príncep Harry dona la pitjor notícia a Meghan Markle i als seus fills

Els dies no són fàcils per al príncep Harry: la seva batalla legal amb el Ministeri de l'Interior britànic ha assolit un punt crític. Malgrat els anys que han passat des de la seva sortida de la família reial, Harry no troba la tranquil·litat que buscava quan es va mudar als Estats Units. La lluita per recuperar la seva seguretat personal i la dels seus el té emocionalment desgastat.

Tres anys de batalla legal sense resultat

La disputa va començar quan, després de deixar els seus deures reials i mudar-se a Califòrnia, se li van retirar els privilegis que li corresponien com a membre actiu de la família reial. Entre ells, la protecció policial. Des de llavors, el príncep Harry exigeix que se li permeti comptar amb aquest servei en les seves visites al Regne Unit, encara que ja no representi oficialment la Corona.

La resposta del Govern ha estat clara: si desitja escortes, haurà de pagar-los ell mateix, però el príncep no accepta aquesta condició. Per això ha apel·lat la decisió del Tribunal Suprem i ha viatjat recentment al país per reiterar la seva petició. “Estic exhaust i aclaparat”, va confessar Harry a la periodista Victoria Ward, especialista en temes de la reialesa.

El pes emocional d'aquest procés li està passant factura. Segons Ward, els “pitjors temors” del duc s'estan confirmant, i això és quelcom “realment trist”. Per a ell, protegir la seva família és una prioritat, i sentir que no pot fer-ho el manté en constant estat d'alerta.

La por que no el deixa en pau

Harry ha explicat que no tem tant per la seva seguretat personal com per la de Meghan Markle i els seus fills. Des de la seva perspectiva, abandonar Londres va ser un acte de protecció. Però la retirada de les mesures de seguretat, paradoxalment, els ha deixat més exposats: sent que la seva família podria estar en risc cada vegada que trepitgen sòl britànic.

A més, sospita que aquesta negativa per part del Govern no és casual. Creu que darrere hi ha una intenció d'empentar-lo a tornar al Regne Unit, a assumir novament un rol dins de la monarquia. “Una forma de pressió encoberta”, com ho ha interpretat ell mateix.

La frustració de Harry no només recau sobre les institucions, també hi ha retrets cap al seu pare, Carles III. Segons mitjans britànics, el príncep esperava que el rei intervingués a favor seu, que fes alguna cosa per revertir la situació. Però això no va ocórrer i la decepció s'accentua.

Carles III i el silenci que fa mal

Segons revelacions publicades per The Guardian, Harry creu que el seu pare podria haver pressionat per restituir-li l'equip de seguretat. No obstant això, Sir Clive Alderton, un dels assessors del rei, va argumentar que “aquests temes pertanyen a la política governamental” i que seria inapropiat intervenir.

Per al príncep, aquest silenci és una traïció, sent que ha estat completament abandonat. I mentre Buckingham guarda distància, ell lliura una batalla judicial que, en cas de no prosperar, podria ser l'última. Si el jutge torna a dictaminar en contra seva, haurà d'assumir que la seva protecció va deixar de ser un assumpte d'Estat el dia que es va instal·lar a Montecito.

La popularitat de Harry ha caigut des de l'anomenat Megxit, però la seva lluita per sentir-se segur es manté. I, com ell mateix reconeix, potser aquesta serà la seva última oportunitat.