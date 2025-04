Nous problemes per a la Família Reial després de la polèmica decisió de Joan Carles I

La Família Reial ha vist com els seus problemes han augmentat amb l'últim gest del rei Joan Carles: ha reaparegut en plena polèmica. Ara, quan es troba en el focus mediàtic, aquest ha decidit deixar-se veure gaudint d'un dels seus hobbies. Així les coses, Joan Carles ha viatjat fins a Bahrain per assistir al Gran Premi de Fórmula 1.

La seva presència al circuit, envoltat de pilots i fotografiant-se amb ells, ha generat una gran expectació. Sobretot, perquè es troba en plena batalla legal contra l'expresident Miguel Ángel Revilla i Corinna Larsen. La reaparició de Joan Carles suposa un nou maldecap per a la Família Reial, ja que la situa de nou en el focus mediàtic.

El rei Joan Carles afegeix un nou problema a la Família Reial

La Família Reial es prepara per encarar una Setmana Santa molt especial, separada per primera vegada de la princesa Leonor. L'expectació és màxima, però, gràcies al rei Joan Carles, totes les mirades s'han dirigit a l'emèrit.

La recent reaparició pública de Joan Carles al Gran Premi de Bahrain ha captat l'atenció mediàtica. Aquesta decisió de l'emèrit de reaparèixer en plena guerra judicial amb Miguel Ángel Revilla i Corinna ha suposat un nou problema per a la Família Reial. La Zarzuela s'ha vist esquitxada per aquests últims moviments del pare de Felip i, encara que eviten pronunciar-se, ha estat inevitable que s'hagin vist afectats.

Sobretot, perquè el rei Joan Carles va manifestar al seu cercle més íntim la profunda decepció que sent amb Casa Reial. Considera que no han fet res per defensar-lo del que ell considera difamacions i això l'ha obligat a actuar. No obstant això, ara s'ha deixat veure molt somrient i gaudint de la Fórmula 1.

Durant el Gran Premi, Joan Carles va ser vist conversant animadament amb diversos pilots, entre ells Carlos Sainz, amb el qual es va fotografiar. Encara que la imatge pública de l'emèrit ha patit un cert desgast, la veritat és que no semblen afectar-lo les polèmiques. Al circuit no va mostrar indicis de sentir-se incòmode després de sortir a la llum les seves pròximes accions legals.

Tot el contrari, es va donar un bany de masses desoint el desig de la Família Reial de mantenir un perfil baix. El que, sens dubte, no haurà agradat gens a la Zarzuela.

El rei Joan Carles desafia la Família Reial

La Família Reial va pensar que amb el rei Joan Carles exiliat a Abu Dhabi els problemes a la institució s'acabarien. No obstant això, el cert és que l'emèrit no ha deixat d'acaparar titulars amb sonats escàndols sobre el seu passat.

A aquests se'ls han sumat els seus viatges a Espanya per gaudir de les regates, sempre envoltats de polèmiques. La Família Reial procura mantenir un perfil baix i centrar l'interès en la seva tasca al capdavant de la monarquia, però Joan Carles ho complica.

Gestos com el del passat cap de setmana a Bahrain en plena polèmica per la seva guerra judicial és una clara mostra d'això. El seu retorn a la vida pública sempre és un fet significatiu, però en aquesta ocasió adquireix una especial rellevància.

El rei Joan Carles sembla desafiar la Família Reial deixant-se veure al Gran Premi de Fórmula 1 completament aliè a tot. Per a alguns es tracta d'un acte totalment premeditat, ja que es produeix en un moment complicat per a la institució.

La demanda a l'expresident de Cantàbria ha posat en relleu el distanciament de Casa Reial amb Joan Carles. Des de la Zarzuela semblen no donar suport a la seva decisió i assenyalen que és un assumpte personal que res té a veure amb la institució. No obstant això, la Família Reial ha tornat a veure's esquitxada per les decisions de l'emèrit.