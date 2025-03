Ningú esperava el que Anita ha dit del seu retrobament amb Montoya a 'Supervivientes'

Anita Williams per fi ha saltat de l'helicòpter a Supervivientes. Una experiència que esperava des de dimarts passat a causa que la tempesta ho va impedir en el seu moment, però avui la gala ha començat amb una bona notícia per a ella. A més, Anita ha tingut unes paraules a Supervivientes sobre el seu retrobament amb Montoya.

Finalment ha pogut llençar-se i convertir-se en concursant oficial del programa. Des de l'inici de la gala, Jorge Javier Vázquez ha volgut saber com se sentia.

Anita, amb un gran somriure, ha respost amb sinceritat: “Bona nit, Jorge, molt bé, amb ganes de saltar”. Una resposta que ha reflectit el seu entusiasme per començar l'aventura.

Anita parla a Supervivientes sobre el seu retrobament amb Montoya

No obstant això, el tema que realment ha sorprès a tothom ha estat un altre. A la gala anterior, Anita va confessar que segueix enamorada de Montoya, el seu ex. Unes paraules que han generat un gran enrenou entre els seguidors del reality.

Avui, Jorge no ha volgut deixar passar l'oportunitat i li ha preguntat directament què faria si es retrobés amb ell a l'illa. Una pregunta que tots els espectadors han volgut que Anita respongués amb total sinceritat.

La seva resposta ha estat inesperada: “No ho tinc pensat, la veritat és que no sé com reaccionaré o com reaccionarà ell. Haurem de viure-ho junts”.

Ningú esperava el que Anita ha dit sobre Montoya a Supervivientes

Ningú s'esperava una resposta així perquè ella ja sabia des de fa una setmana que tornaria a veure la seva exparella. Tot i així, ha assegurat que no ha pensat en el retrobament. Unes paraules que han deixat el públic desconcertat, realment no ho ha pensat o simplement ha volgut esquivar la pregunta?

Les xarxes socials han explotat amb teories sobre la seva actitud. Alguns creuen que no vol donar pistes sobre el que sent mentre altres pensen que s'està preparant per a un moment difícil. El cert és que el seu retrobament amb Montoya s'ha convertit en un dels moments més esperats del reality.

Ara, tots els ulls estan posats en el que succeirà en les pròximes hores. Serà un retrobament emotiu o ple de tensió? Seguirà sentint el mateix per Montoya quan el vegi? Només el temps ho dirà.

Mentrestant, el seu salt ha marcat l'inici de la seva aventura a Supervivientes. Però, sens dubte, el més impactant està per venir. Caldrà esperar per saber què ocorre.