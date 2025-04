Joaquín Prat filtra el nom del guanyador de 'Supervivientes' i tots es queden KO

Supervivientes 2025 es va estrenar fa poc més d'un mes, aconseguint que l'audiència estigui molt atenta a l'evolució dels problemes de convivència dels seus participants. Al llarg d'aquestes primeres setmanes són moltes les qüestions relacionades amb el reality de Telecinco les que s'estan abordant en diferents programes de la cadena. Joaquín Prat, conductor de Vamos a Ver, avançava aquest dijous que, segons ell, la nòvia de Montoya podria arribar a la final del concurs.

"Anita podria ser una clara finalista", deixava caure Joaquín després d'escoltar els arguments d'Alejandra Rubio a favor de la catalana.

Joaquín Prat defensa que Anita podria ser la vencedora de Supervivientes

La filla de Terelu Campos explicava les raons per les quals considerava que Anita havia de salvar-se. "És la millor concursant que tenim en aquesta edició. Ha demostrat ser una supervivent amb totes les lletres", començava dient la cosina de José María Almoguera.

A continuació recordava que l'ex de Montoya s'ha proclamat vencedora en nombroses proves i a més és única protagonitzant "grans moments".

Abans d'acabar la seva intervenció, la nòvia de Carlo Costanzia va voler recordar, a més, que el públic ha de seguir atent a com avança la relació d'Anita i Montoya.

Sembla que tots aquests arguments van ser més que suficients per convèncer a Joaquín Prat, qui no va trigar a subscriure les paraules de la seva companya. "Pot ser una potencial guanyadora", va apuntar el presentador, deixant clar qui és per a ell la persona que aconseguirà alçar-se amb la victòria.

Seguint la línia d'altres realities, el comunicador no evita compartir el que pensa dels concursants de Supervivientes. Fins ara, Prat ha aportat diferents punts de vista sobre la trama més destacada que té lloc a Hondures.

Joaquín Prat adverteix sobre el que podria viure Anita a Supervivientes

Joaquín Prat va assegurar que Montoya portava sobre les seves espatlles el pes que la seva ex estigués a Supervivientes. Una circumstància que provoca que tots els vídeos del sevillà estiguin relacionats amb ella i no amb ell de manera individual pels seus progressos.

Tot i així, el periodista defensa que l'actitud de la catalana és molt positiva. Segons ell, Williams és de les millors en les proves i és capaç a més de donar la cara en els enfrontaments relacionats amb la convivència amb els seus companys.

Malgrat això, el danès va advertir de l'únic motiu que podria fer que l'estada d'Anita a Hondures faci un gir. "Crec que l'únic que es pot carregar el seu concurs és la seva relació amb Montoya", assenyalava Joaquín. Queda clar que caldrà esperar una mica més per veure com avança el vincle de l'exparella i si això influeix en un sentit o un altre en els concursants.