Gir de 180º amb el que ha succeït entre Montoya i Kiko Jiménez: 'He vist el teu...'

Montoya i Kiko Jiménez van tenir una particular 'foguera de confrontació' a El Debate de la Isla de las Tentaciones. L'ambient entre tots dos va estar molt tens durant tota la nit i Sandra Barneda va proposar que aclarissin les coses cara a cara. "He vist el teu recorregut, he vist quantitat de 'Montoyas'", va dir el nuvi de Sofia Suescun dubtant de l'autenticitat de l'andalús.

Aquestes paraules van ser el desencadenant perquè la parella d'Anita explotés i es defensés de les insinuacions de Kiko. Malgrat la seva defensa, Jiménez va continuar mantenint que es feia la víctima i que se sentia "molt còmode allà". "Jo m'he guanyat les coses perquè estic enamorat de la meva parella des del minut 1", va sentenciar Montoya.

Montoya i Kiko Jiménez s'enfronten cara a cara

En el recent debat de La Isla de las Tentaciones, Montoya es va enfrontar a Kiko Jiménez, generant el moment de gran tensió de la nit. Aquest enfrontament va captar l'atenció dels seguidors del programa, que no van trigar a posicionar-se a les xarxes socials.

El fil conductor d'aquesta polèmica van ser les acusacions de Kiko que va titllar de teatrer a Montoya per les seves desmesurades reaccions en el programa. "He vist el teu recorregut, he vist que has estat en altres llocs, en altres programes i he vist quantitat de Montoyas", va començar dient Jiménez. "Ja no sé quin Montoya hi ha aquí... Montoya va a qualsevol lloc", va afegir el col·laborador.

Montoya, conegut pel seu caràcter explosiu, no va dubtar a respondre a les acusacions de Kiko. En la seva defensa, va defensar que els seus sentiments són autèntics, així com les reaccions que ha tingut dins de La Isla de las Tentaciones.

"Montoya va on brilla, això és el que et molesta a tu", va argumentar l'andalús. "Jo m'he guanyat les coses perquè estic enamorat de la meva parella des del minut 1", es va defensar. Aquest enfrontament va generar un gir de 180 graus en la relació entre Montoya i Kiko.

Tal com va confessar el nuvi d'Anita, en el passat tenia a Jiménez en alta estima. No obstant això, després d'acusar-lo de fer un paper, Montoya va confessar que "has caigut".

Kiko Jiménez dubta de l'autenticitat de Montoya

Kiko Jiménez va intentar desestabilitzar Montoya, suggerint que el seu comportament era més una actuació que una realitat. Des de l'inici del reality, Jiménez s'ha mostrat crític amb les reaccions desmesurades del nuvi d'Anita i va assegurar que es feia la víctima.

"A tu el que et passa és que et sents molt còmode allà en aquest i no baixes d'aquest burro", va assenyalar Kiko. No obstant això, Montoya no es va deixar intimidar i va contraatacar amb contundència, afirmant que Kiko se sent amenaçat pel seu èxit. "A tu et molesta que vaig on brillo", va reiterar l'exconcursant.

El moment culminant de la nit va arribar quan Montoya va defensar el seu amor per la seva nòvia insistint en com n'està d'enamorat d'ella. Aquesta declaració va ressonar entre el públic que li va dedicar una gran ovació al sevillà.

La mateixa ovació i repercussió que la seva defensa va tenir a les xarxes socials. L'enfrontament no ha trigat a circular i són majoria els que aplaudeixen les paraules de Montoya. "Amor per Montoya", "És el millor", "Ídol", són només alguns dels comentaris que aquest enfrontament ha tingut a les xarxes.

Aquest creuament d'acusacions entre ells va ser el més tens viscut ahir a El Debate de la Isla de las Tentaciones. Montoya va tornar a demostrar el seu caràcter intempestiu i el seu objectiu de no deixar-se amenaçar per ningú. El sevillà està sabent capitalitzar el seu èxit en el reality i és conscient que ha estat el protagonista de la nova edició.