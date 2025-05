Comunicat urgent de Mario Vaquerizo sobre Alaska i la seva relació: ja està decidit

Mario Vaquerizo ha estat l'encarregat de donar una informació rellevant que té a veure amb Alaska. El vocalista de Las Nancys Rubias no ha pogut evitar explicar el que succeeix amb la seva dona i ho ha fet abans d'hora. Vaquerizo ha confirmat que seguirà mantenint la seva relació professional amb la seva parella després de revelar que aquesta ha fet una col·laboració amb la cantant Aitana.

Era un dels secrets millor guardats del nou àlbum de la cantant catalana. I és que la que va ser concursant d'Operación Triunfo formarà un duet amb Alaska en una cançó que porta per títol La chica perfecta.

“Aitana ha anunciat que ha col·laborat amb Alaska en una cançó perfecta”, començava dient Mario Vaquerizo a Anda Ya el programa matinal de LOS40. Per la seva banda, Dani Moreno ‘El Gallo’ i Cristina Boscá, locutors de l'esmentat espai radiofònic, volien saber alguna cosa més de la notícia que destapava el marit d'Alaska.

Mario Vaquerizo confirma que seguirà sent representant de la seva dona, la cantant Alaska

"És una cançó molt pop, molt en la línia d'Aitana", continuava Vaquerizo referint-se al nou tema. "Totes dues fan màgia en el duet", afegia confirmant que el resultat final de combinar ambdues veus havia resultat perfecte.

Mario, lluny de quedar-se aquí, taral·lejava una part de la cançó afegint encara més expectació als fans d'una i altra.

Més enllà del nou tema del qual no hi ha més detalls que les pistes aportades per Mario Vaquerizo, el cert és que el cantant és i continua sent mànager d'Alaska. El líder de Las Nancys Rubias també ha estat representant d'artistes com Elsa Pataky, Leonor Watling, Merche i grups com Dover i Fangoria.

Mario Vaquerizo revela el nou treball en què Aitana i Alaska han unit les seves veus

Després de casar-se amb la cantant, Mario va deixar la seva feina al departament de promoció de la discogràfica Subterfuge per començar la seva carrera com a representant. A més d'aquesta faceta el madrileny va publicar un llibre el 2016, Vaquerizismos, i va ser concursant de, entre altres, Tu cara me suena o El Desafío.

Ara, el fet que Aitana i Alaska vagin a unir les seves veus suposa un contrast de generacions en què Mario Vaquerizo ha tingut molt a veure. Una unió que servirà per escoltar un dels rostres més populars del pop actual juntament amb una peça fonamental de la Movida Madrilenya.

Caldrà esperar per veure si La chica perfecta es converteix en el pròxim hit d'Aitana en què comptarà, a més, amb la força d'una artista reconeguda com Alaska.