Mario Vaquerizo sorprèn en reconèixer el de Bibiana Fernández: 'És una…'

Mario Vaquerizo ha utilitzat el seu perfil d'Instagram per confirmar alguna cosa relacionada amb Bibiana Fernández. El marit de la cantant Alaska aprofitava l'aniversari de l'actriu per sincerar-se sobre el que pensa d'ella. "És una de les persones que més estimo al món", escrivia, definint Bibiana com una senyora "espectacular, divina i necessària".

L'amistat entre Mario Vaquerizo i Bibiana Fernández va sorgir fa ja diverses dècades. Un vincle que ambdós s'encarreguen de mantenir viu tal com han demostrat en moltes ocasions. Cal recordar que l'exvedette va veure com els seus amics Alaska i Mario compraven el seu xalet de Boadilla del Monte perquè pogués saldar part del seu deute contret amb Hisenda.

El mateix Mario desvelava poc després en una entrevista a televisió una dada que va posar la pell de gallina a Bibiana Fernández. "Saps que a les cases cal posar-li un nom", començava dient l'artista. "Nosaltres l'anomenarem Casa Bibiana", desvelava el cantant de Las Nancys Rubias al plató de El Programa de Ana Rosa.

Mario Vaquerizo deixa clar el lloc que Bibiana Fernández ocupa a la seva vida

Unes paraules que van emocionar la seva amiga, qui no s'esperava aquest detall. L'artista va explicar que ell i la seva dona tenien previst comprar unes rajoles que quedarien enganxades a l'entrada de l'habitatge perquè sempre fos recordada l'anterior propietària.

En una altra ocasió, Mario va desvelar en una entrevista una anècdota que va viure juntament amb Bibiana Fernández mentre ambdós viatjaven en un tren. En concret ocupaven un dels vagons anomenats del "silenci", en el qual els passatgers han de romandre callats durant tot el recorregut, estant prohibides les converses per telèfon mòbil.

No obstant això, ni Mario ni Bibiana eren conscients que estaven viatjant en un d'aquests vagons. Si bé ells anaven xerrant animadament, de sobte una passatgera els va cridar l'atenció per incomplir la mencionada norma. Una situació en el seu moment incòmoda, però que el marit d'Alaska va narrar amb humor deixant a la vista la seva amistat amb Bibiana.

Bibiana Fernández reconeix que per a ella la seva família són els seus amics

Als seus 71 anys acabats de complir, Bibiana Fernández és conscient que és molt estimada. De fet, en una ocasió va explicar el que per a ella signifiquen les persones del seu entorn. "La meva família són els meus amics, que està composta d'estranys, però que formen part de la meva vida", expressava l'actriu.

En el seu perfil de xarxes donava mostres d'això penjant el passat 13 de febrer les felicitacions que havia rebut d'amics i éssers estimats.

També la d'Alaska, qui escrivia "t'estimo" juntament amb diverses fotos d'ambdues. Dues imatges recents en què ambdues apareixien somrients juntament amb una altra de joventut corresponent a l'època en què es van conèixer. Un gest més que deixa clar el fort vincle que manté amb Mario Vaquerizo i la dona d'aquest.