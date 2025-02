Mario Vaquerizo i Alaska celebren la notícia més desitjada de l'any: 'Justicia divina'

Alaska i el seu marit Mario Vaquerizo celebraven el passat dissabte la victòria de Melody al Benidorm Fest. La cantant deixava a la vista als seus seguidors que ella era la seva preferida: "Justícia Divina. Encara que hi havia un parell de cançons i artistes que m'agradaven MOLT, Melody és indiscutible".

Alaska confirmava d'aquesta manera que celebra que la sevillana sigui qui representi Espanya a Basilea al maig. "Feliç d'haver coincidit altres vegades, feliç que vagi a Eurovisió una creient en el festival", reconeixia la mexicana.

Al seu mur d'Instagram, Alaska compartia un vídeo en què Melody apareixia a la gala de preselecció d'Eurovisió de 2009. La cantant es va presentar juntament amb el grup de ballarins Vivancos amb la cançó Amante de la luna. Unaactuació que va ser detinguda en directe per un error de so, ja que no s'escoltava el micròfon.

Alaska i Mario Vaquerizo celebren el triomf de Melody al Benidorm Fest

Aleshores Alaska, mestra de cerimònies de l'esmentat esdeveniment, alertava sobre el problema que havia tingut Melody a l'escenari. "A aquesta preciositat de nena no se l'està escoltant", explicava la dona de Mario Vaquerizo davant un públic entregat.

No obstant això, Melody va quedar aleshores en segon lloc, darrere de Soraya Arnelas, qui va ser qui va viatjar a Moscou amb La noche es para mí.

Ara, sis anys després, Melody ha aconseguit el que tant desitjava. Quan encara era recordada pel seu èxit infantil El baile del gorila, l'andalusa ha sorprès amb un canvi de registre. La seva cançó amb tocs flamencs va aconseguir convertir-se en una de les favorites del públic.

Per fi la cantant ha aconseguit el seu somni i representarà el nostre país amb un tema compost per ella mateixa juntament amb Alberto Fuentes Lorite. Un cant a la igualtat i la inclusió en què redefineix el concepte de 'diva'.

Melody ja va intentar representar Espanya a Eurovisió el 2009

Pop electrònic del gust d'Alaska, qui no ha trigat a mostrar la seva alegria després de conèixer que serà Melody qui porti la bandera d'Espanya. Tot i així, la dona de Mario Vaquerizo reconeixia que, entre els participants del certamen, hi havia "un parell de cançons i artistes que m'agradaven MOLT".

Finalment, el veredicte del públic coincideix amb el que Alaska desitjava. Aquella nena que va enamorar Espanya fa dues dècades brillava de nou el passat dissabte 1 de febrer al Palau de L'Illa de Benidorm. L'andalusa es feia amb el micròfon de bronze, no sense abans deixar clares les seves intencions.

"Ho he promès que anava a donar tots per vostès i per a vostès". Eren les paraules de Melody després de posar veu a un tema amb el qual partia com una de les grans favorites de la nit.