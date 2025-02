Mor Ángel Herrero, pare de Pepe Herrero i concursant de 'Supervivientes 2006'

Supervivientes està de dol. Ángel Herrero, qui va ser concursant de l'edició de 2006, ha mort aquest dilluns 3 de febrer a Madrid. L'exconcursant va estar acompanyat de la seva família en els seus últims moments.

Amb 65 anys, el seu fill Pepe, guanyador de Gran Hermano 7, el va animar a viure l'experiència. La seva participació en el reality va marcar un punt d'inflexió pel seu caràcter afable i el seu esperit de superació. Durant l'aventura, va compartir escena amb rostres coneguts com Marlene Mourreau i Verónica Romero.



Malgrat la seva avançada edat, Ángel va aconseguir romandre al concurs durant 42 dies. La seva resistència i carisma li van fer guanyar-se l'afecte del públic. El seu comiat del programa va ser emotiva i recordada pels seus companys.

Jesús de Manuel, cantant i excompany a Supervivientes, va anunciar la trista notícia. Ángel ha mort als 84 anys per causes que no s'han revelat. Els seus éssers estimats van estar amb ell fins a l'últim moment.

El cantant va compartir un sentit missatge al seu perfil d'Instagram. En ell, va recordar el seu pas per l'illa de Samaná el 2006. Va destacar el seu saber estar, la seva educació i la seva classe en tot moment.

"Mai oblidaré com et prestaves a tot el que demanàvem", va escriure Jesús de Manuel. Va recordar amb especial afecte la seva participació en el seu primer videoclip, Amor de contrabando. Va agrair la seva amistat i va enviar un missatge de condol a la família.

Ángel Herrero, una persona molt estimada

Verónica Hidalgo també va voler acomiadar-se d'Ángel Herrero. La model va compartir la publicació de Jesús de Manuel. Amb aquest gest, va demostrar que, encara que el temps hagi passat, l'afecte segueix intacte.

Altres exconcursants de Supervivientes 2006 han expressat les seves condolences. A través de xarxes socials, han recordat anècdotes i moments viscuts amb ell. El seu pas pel programa va deixar empremta en molts d'ells.

La família d'Ángel Herrero no ha fet declaracions públiques. No obstant això, amics i coneguts han mostrat el seu respecte en aquest moment difícil. El seu record perdurarà en la memòria de qui van compartir moments amb ell.