Gran notícia de Manuel González, de 'La Isla de las Tentaciones': 'M'encanta'

Manuel González ha estat, sens dubte, la gran notícia inesperada de la nova edició de La Isla de las Tentaciones. El que va ser parella de Lucía Sánchez va fer mítica la famosa frase "la manita relajá", i torna decidit a gaudir. En la seva presentació, va confirmar que ve disposat a tot, encisant amb això a Andrea, que va deixar anar un "m'encanta", només escoltar-lo.

El gadità ha tornat a la República Dominicana amb les piles carregades i el valor que dona l'experiència. La seva estada a l'illa promet i ja s'han donat les primeres reaccions a la seva participació en el reality. Manuel s'ha convertit en el temptador VIP, i ja ha fitxat el seu primer objectiu.

Manuel González revoluciona La Isla de las Tentaciones

La nova edició de La Isla de las Tentaciones va arrencar el passat dilluns 6 de gener amb la promesa d'oferir moments únics. Prova d'això va ser la presència inesperada de Manuel González, que va participar en el reality fa quatre anys juntament amb Lucía Sánchez. En la seva edició, el gadità no va poder evitar la temptació i va caure davant dues temptadores: Stefany i Fiama.

Ara, Manuel és la gran notícia inesperada de La Isla de las Tentaciones i està decidit a aprofitar aquesta nova oportunitat. "M'encanta", va ser la primera reacció que la presència de l'andalús va provocar en Andrea, una de les participants.

I és natural, ja que en la seva presentació, Manuel va deixar ben clar que venia disposat a fer caure totes en la temptació. "Aquí vaig fer història, penso tornar a repetir-la, així que aquesta nit... carricoche!", va començar dient. "Noies, Manuel ha tornat amb la mà menys 'relajá' que mai", va finalitzar, deixant anar així la gran bomba de la nit.

L'ex de Lucía exerceix el paper de temptador VIP i el seu propòsit ha estat clar. No pensa posar les coses fàcils a les parelles de les noies i va manifestar públicament qui era la seva favorita. Es tracta d'Anita, nòvia de Montoya, a qui li va posar el collaret daurat amb un missatge cap al jove.

"A mi m'ha encantat... La teva nòvia", li va dir mirant-lo als ulls i desvetllant així qui és el seu primer objectiu del concurs.

Manuel González protagonitza una de les primeres baralles a La Isla de las Tentaciones

Els seguidors de La Isla de las Tentaciones encara estan intentant assimilar tot el que la presència de Manuel va provocar en el seu retorn al Carib. En la cerimònia de collarets, Montoya no va poder evitar explotar davant el flirteig del gadità amb la seva nòvia.

"He vist somriures", va exclamar la parella d'Anita, cansat de veure la seva nòvia entre les favorites dels temptadors. Va ser evident que la presència de Manuel no va agradar a Montoya com tampoc va agradar als seguidors del reality.

La seva aparició com a temptador VIP va provocar nombroses reaccions a les xarxes socials en un debat entre els seguidors i detractors de l'andalús. "Manuel està més vist que el tebeo", "Que pesat és", "Una altra vegada Manuel?", són només alguns missatges que ha rebut el seu retorn.

No obstant això, el cert és que l'expectació que aixeca el de Cadis és evident. Han passat quatre anys des que va trepitjar per primera vegada el reality i Manuel ha experimentat un canvi notable.

Si en el passat la seva relació amb Lucía no li va impedir caure en la temptació, i per partida doble, ara com a temptador pensa gaudir. Qui no ha reaccionat ha estat la seva exparella, que va optar per passar el dilluns 6 de gener juntament amb la seva filla Mía.

Des que es va convertir en mare, la seva vida va fer un gir dràstic i ha optat per allunyar-se de l'univers de La Isla de las Tentaciones. Dues vides molt diferents que la República Dominicana va canviar fa quatre anys.