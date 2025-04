Comunicat urgent d'Antonio Rossi sobre Anabel Pantoja i el seu xicot: 'És veritat'

El periodista Antonio Rossi ha sortit al pas dels rumors de crisi entre Anabel Pantoja i el seu xicot. Segons el col·laborador de Vamos a Ver, és cert que la neboda d'Isabel Pantoja i la seva parella van tenir una forta discussió a l'aeroport. L'andalús confirmava que, malgrat el que s'ha comentat fins ara, "és veritat que estan units", i encara així matisava: "però la situació els ha canviat".

Rossi es referia a Anabel deixant clar que la sevillana està fent el possible per lluitar per aquesta relació. "Ella rema, contra vent i marea, per moltíssimes coses que la gent no està molt a favor de David".

I explicava, a continuació, que per davant tenen la investigació oberta pendent de resoldre's. "Fins que no es resolgui el tema de l'arxiu o l'obertura del judici oral tindran molta gent en contra", assegurava Rossi a l'espai de Telecinco.

Antonio Rossi desvela en quin punt està la relació d'Anabel Pantoja i el seu xicot

Joaquín Prat, presentador de Vamos a Ver, valorava com és, segons ell, la relació de la neboda d'Isabel Pantoja i el fisioterapeuta. "Estan encantats tots dos, no sé qui ha dit que hi ha crisi", es preguntava el comunicador.

Cal recordar que la filla del difunt Bernardo Pantoja va respondre amb ironia als reporters quan li van preguntar sobre els rumors de crisi amb el seu xicot: "Estem separats. Estem divorciats ja, el que passa és que m'agrada Còrdova", va deixar caure la cosina de Kiko Rivera.

Una ironia que no va treure a la llum quan li van preguntar sobre si eren certs els rumors que apunten a una mala relació entre la seva mare i David Rodríguez. Una situació que Antonio Rossi es va encarregar de confirmar en desvelar que ni se saluden quan es veuen.

Alejandra Rubio sortia llavors en defensa de la parella. La filla de Terelu Campos va admetre que li semblava "injust" que la gent "estigui en contra de David".

Kike Calleja es mostra escèptic amb la imatge que dona la parella

Un punt de vista que després es va trobar amb la versió de Kike Calleja. El tertulià, a diferència dels seus companys, va deixar clar que no tot és tan idíl·lic com sembla.

Segons aquest, David s'ha desfogat amb els seus íntims explicant com és veritablement la seva relació. I matisava: "Estan donant una imatge d'unió perquè els convé", recordava el periodista.

Malgrat els rumors de crisi que sonen des de fa diverses setmanes el cert és que Anabel i David continuen donant una imatge d'unió a les xarxes socials. Així, la influencer va compartir amb els seus fidels la seva visita a la platja en companyia de la seva parella i la seva petita Alma. Després d'uns dies lluny de casa seva, la parella va aterrar a Gran Canària on van gaudir d'una jornada a prop del mar desmentint que entre ells hi hagi problemes.