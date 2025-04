Anabel Pantoja, Alma i l'exclusiva que ha al·lucinat tothom: 'No pot ser'

Anabel Pantoja ha tornat a ser notícia. Aquesta vegada, no per polèmiques o enfrontaments, sinó per una decisió que ha pres en benefici de la seva salut. Anabel ha decidit fer un canvi físic perquè ha revelat que no s'ha exercitat des que va donar a llum i ha confessat que això: "No pot ser".

A través de les seves xarxes socials, la neboda d'Isabel Pantoja ha anunciat que ha decidit reprendre l'esport. Una decisió que, segons ella mateixa, ha trigat massa a prendre.

La influencer ha compartit una publicació en la qual ha revelat la seva nova determinació. Amb el seu sentit de l'humor, Anabel ha confessat: “Després de 150 anys, per fi m'he posat en aquest mono esportiu, que no sé ni com hi he cabut”. Amb aquestes paraules, ha evidenciat que feia molt de temps que no feia exercici i que el seu cos ho està notant.

Anabel Pantoja confirma que no ha fet esport des que va tenir l'Alma

Des que va donar a llum a la seva filla Alma, l'esport va quedar en un segon pla. La seva prioritat ha estat la petita, i això l'ha portat a descuidar la seva pròpia salut física.

Ara, amb més ganes que mai, ha decidit canviar aquesta situació i recuperar l'activitat física. “La veritat és que m'he deixat bastant des que vaig donar a llum, jo m'he de fer l'operació bikini. Ja no pot ser, així que al tema, a moure's, perquè moure's és vida i és salut”, ha assegurat.

L'anunci ha estat rebut amb entusiasme pels seus seguidors. Molts d'ells han aplaudit la seva iniciativa i han mostrat el seu suport en aquest nou repte.

Acompanyada de la seva filla, Anabel ha compartit imatges en què se la veu passejant amb l'Alma en el seu cotxet de nadó. Un moment tendre que demostra que, encara que vulgui recuperar la seva forma física, la seva nena continua sent la seva prioritat.

Anabel Pantoja confirma que la seva prioritat principal és l'Alma

“Totes les operacions per arrencar el moviment. És veritat que m'he relaxat perquè he estat amb el cap en ella, però també hauré de mirar pel meu cos, perquè si no...”, ha reconegut Anabel. Amb aquesta reflexió, ha deixat clar que la seva maternitat ha estat el més important en els últims mesos, però que ara és el moment d'equilibrar ambdues coses.

Els seus seguidors esperen veure com evoluciona aquest procés. El que queda clar és que Anabel Pantoja ha decidit posar fre a la seva inactivitat física.

Vol sentir-se bé amb ella mateixa i recuperar la seva energia. Una decisió que ha sorprès a molts, però que, sens dubte, serà positiva per a ella. Ànims, Anabel!