Es confirma una gran notícia sobre la investigació d'Anabel Pantoja i David Rodríguez

La investigació oberta contra Anabel Pantoja i la seva parella, David Rodríguez, per presumptes maltractaments a la seva filla arribarà al seu final. Segons ha revelat la periodista Leticia Requejo al programa TardeAR, la defensa del fisioterapeuta li ha comunicat que la causa serà arxivada en un termini de tres a quatre setmanes.

Aquesta resolució suposa un gran alleujament per a la parella, que ha viscut moments de gran tensió i exposició mediàtica des que es va iniciar el procés. Però, com es va arribar a aquesta conclusió? Quin impacte tindrà aquesta decisió en la vida d'Anabel Pantoja i David Rodríguez?

La investigació a Anabel Pantoja i David Rodríguez

A finals de gener, la filla de la parella va rebre l'alta després de 17 dies ingressada a l'Hospital Materno Infantil de Gran Canària. Dies després, es va conèixer l'obertura d'una investigació per esclarir les causes i el mecanisme de producció de les lesions que presentava la nena. La notícia va generar un gran enrenou mediàtic, situant els pares al centre de la polèmica.

Des del primer moment, tant Anabel Pantoja com David Rodríguez van defensar la seva innocència i van assegurar que la veritat sortiria a la llum. "Un malson, però confiant en la justícia", va afirmar la influencer quan es va fer pública la investigació.

Un dels factors determinants en la investigació va ser la revisió de les gravacions de les càmeres de seguretat del centre comercial Mogán Mall, ubicat al sud de Gran Canària. Les imatges del 9 de gener van captar els moments previs a la crisi de la menor i van ser analitzades per esclarir el que va succeir. Aquesta evidència ha estat fonamental per a la decisió final d'arxivar la causa.

Des de l'inici del procés, tant Anabel Pantoja com David Rodríguez han col·laborat amb la justícia. "S'està acusant i se'ns està posant en el punt de mira d'alguna cosa que no hem fet", va declarar la influencer en el seu moment. A més, va insistir que la seva única prioritat ha estat sempre el benestar de la seva filla

Ara, amb l'arxiu de la causa confirmat, podran respirar amb tranquil·litat. David Rodríguez es trobava a Còrdova acompanyat d'Anabel Pantoja quan va rebre la trucada del seu advocat. "La seva defensa li comunica que la causa s'arxivarà", va revelar Leticia Requejo.

A més, la periodista va afegir que fins i tot hi ha un termini per a això. Es parla que serà al voltant de tres o quatre setmanes quan es procedeixi a l'arxiu de la causa. Per tant, s'efectuarà el pròxim mes d'abril.

No hi ha dubte que aquesta notícia ha tranquil·litzat tant Anabel Pantoja com David Rodríguez. "En rebre aquesta trucada els dona una tranquil·litat i la raó pública", va afirmar Requejo. Encara que, de moment, ni la influencer ni el fisioterapeuta s'han pronunciat respecte d'aquesta novetat en el cas.

Anabel Pantoja i David Rodríguez poden, per fi, respirar tranquils. La notícia de l'arxiu de la investigació suposa un punt i a part en una etapa plena d'ombres. Ara, amb Alma com a centre de les seves vides, la parella mira al futur amb esperança, deixant enrere un malson que ha arribat al seu final.