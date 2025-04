Sorpresa: Guillem i Kate Middleton anuncien la notícia menys esperada

Enmig de dies reservats per a la família reial, el príncep Guillem ha reaparegut públicament amb un anunci que ha donat la volta al món. Les seves paraules han sacsejat l'ambient monàrquic i ambiental per igual. El que semblava una pausa en la seva agenda oficial, s'ha convertit en un moment clau per al futur del seu projecte ecològic.

Un gir llatí per als premis Earthshot

Aquest any, els prestigiosos premis Earthshot creuen l'oceà: la ciutat triada ha estat Rio de Janeiro, al Brasil. Serà la primera vegada que aquests guardons trepitgin sòl sud-americà i l'elecció no és casual. Coincidirà amb la cimera climàtica de l'ONU, la COP30, que també tindrà lloc en aquest país.

En un vídeo compartit a les seves xarxes, Guillem va destacar el valor d'aquest nou pas: “2025 marca el punt mig de la dècada de Earthshot". "Cada any hem estat testimonis del notable poder de l'enginy humà per abordar els desafiaments més urgents del nostre planeta", va afirmar.

Brasil com a símbol d'innovació i biodiversitat

Guillem va explicar que l'elecció del Brasil no només respon al seu protagonisme ecològic, també busca donar visibilitat a un país ple d'idees i solucions per a un món més sa. “En portar el Premi Earthshot al Brasil, estem veient un nou impuls per a noves idees que creïn formes més saludables i segures de viure les nostres vides", va comentar Guillem.

Acompanyant l'anunci, van aparèixer rostres molt coneguts. Des de David Beckham fins a Cate Blanchett, passant per Heidi Klum i figures brasileres de l'esport, tots van donar el seu suport a la causa.

Una dècada per reparar el planeta

Els premis Earthshot van ser creats per premiar cinc idees sostenibles cada any. Cada finalista rep un milió de lliures per continuar desenvolupant el seu projecte. Les categories són clares i ambicioses: protegir la natura, netejar l'aire, revitalitzar els oceans, eliminar residus i estabilitzar el clima.

Des del seu inici a Londres, les gales han recorregut Boston, Singapur i Ciutat del Cap. Aquest any, serà Rio de Janeiro l'escenari on se celebrarà la cinquena edició.

Els fills de Guillem i Kate encara no assisteixen

Encara que Kate Middleton ha acompanyat Guillem en diverses edicions, els seus fills encara no han participat. El mateix príncep Guillem va aclarir que l'educació de George, Charlotte i Louis és, per ara, la prioritat. "Pel que fa a la família, caldrà esperar una mica més perquè òbviament estan a l'escola i crec que això és prioritari sobre tot el demés", va dir.

A Rio de Janeiro, el príncep Guillem podria coincidir amb líders mundials en la cita de Nacions Unides. Encara que la seva assistència no està confirmada, tot apunta que no faltarà a la cita.