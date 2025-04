El cambrer que atén la princesa Leonor a Xile ho explica tot: 'Mai...'

L'arribada de la princesa Leonor a Xile ha estat la notícia que més atenció ha acaparat durant aquest cap de setmana. Després de l'escàndol per les seves primeres fotos en biquini, surt ara a la llum el testimoni d'un cambrer que va atendre Leonor. Tal va ser l'experiència d'haver coincidit amb l'hereva, que aquest treballador afirma que serà una cosa que "mai oblidarem".

El restaurant triat va ser un lloc acollidor i familiar, allunyat de mirades indiscretes. No obstant això, no sempre es té entre els comensals a una futura reina. L'empleat que la va atendre la va descriure com una jove encantadora, amb comportament impecable, educada i amb una actitud propera i amable amb el personal.

Un empleat confessa el que va succeir amb la princesa Leonor

Quan la princesa Leonor va fer terra a Xile a bord de l'Elcano, no s'imaginava el rebombori que la seva presència generaria. A la matinada del 4 d'abril, el vaixell escola va fer escala a Valparaíso on romandrà fins demà, dimarts 8 d'abril. Era la primera vegada que es veia l'hereva després de l'escàndol que van originar les seves fotos en biquini.

Com ve sent habitual en les escales de l'Elcano, Leonor va aprofitar l'ocasió per degustar el menjar local. Juntament amb uns amics guàrdies marins, es va dirigir a un restaurant de la zona on els seus propietaris i treballadors es van quedar sorpresos amb la seva presència. Un cambrer que va tenir ocasió d'atendre Leonor explica com va ser aquesta experiència i com és en les distàncies curtes la filla de Felip.

Tal com relata, tenir l'oportunitat d'atendre la successora al tron, va ser per a ell i els seus companys una experiència que "mai oblidarem". Segons el seu testimoni, la visita va ser completament inesperada, però molt agradable. Leonor, acompanyada dels seus companys, es va presentar sense fer reserva, mantenint un perfil baix i gaudint d'un àpat tranquil.

El propietari del restaurant Viña del Mar, va destacar que van tractar la seva il·lustre comensal amb la mateixa atenció que a qualsevol altre client. Encara que no van alterar "la màgia del moment", es van sentir honrats de rebre la princesa.

"Ahir vam viure una cosa que mai no oblidarem", explica la persona que va atendre Leonor a Xile a través de les xarxes socials. "Vam tenir l'honor de rebre a casa nostra la princesa Leonor, hereva del tron d'Espanya i futura reina", va afegir juntament amb una imatge.

La princesa Leonor deixa un bon record a Xile

Una de les coses que més va destacar de la presència de la princesa Leonor va ser la seva proximitat i com es va mostrar accessible i cordial. La visita va ser breu, però va deixar una impressió profunda en el personal del restaurant. Leonor es va mostrar tranquil·la i va gaudir del temps amb els seus companys sense cridar massa l'atenció.

"Van menjar bé, van compartir en tranquil·litat... i se'n van anar amb un somriure", apunta explicant el grau de satisfacció de l'hereva. El menú que va triar va ser senzill i tradicional, optant per plats típics de la gastronomia xilena. No va demanar cap tracte especial ni va manifestar exigències, i es va comportar com qualsevol altra jove de la seva edat.

Tampoc els seus acompanyants van fer ostentació de la companyia de la princesa Leonor. El grup es va mantenir discret i en un segon pla per evitar moments incòmodes. A més, ressalten com la princesa d'Astúries va arribar a interactuar directament amb gran part dels treballadors del restaurant amb un gran somriure i educació.

Sens dubte, aquesta visita privada va ser tot un èxit i serà recordada tant pels propietaris del local com pels seus treballadors. "Per a nosaltres, com a família i com a restaurant, va ser un regal", explica el propietari. "Una d'aquestes sorpreses que la vida et dona sense previ avís, però que et deixen el cor ben ple", afegeix donant-li les gràcies per triar-los.