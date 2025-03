El missatge d'Anabel Pantoja a Mercedes Bernal que confirma tots els rumors

Anabel Pantoja ha tornat a sorprendre els seus seguidors amb una publicació inesperada. La influencer ha utilitzat les seves xarxes socials per compartir l'última hora sobre el seu estat actual. A més, Anabel Pantoja ha volgut enviar un missatge a Mercedes Bernal després de confessar que: "Digues-me que estàs a casa de la teva mare sense dir-m'ho".

La neboda d'Isabel Pantoja ha decidit no tornar a Canàries per ara, en lloc d'això, ha preferit quedar-se a Sevilla. Allà està juntament amb Mercedes Bernal, protegida pels seus éssers estimats. Així ho va confirmar fa pocs dies a través d'un missatge a les seves xarxes socials.

Anabel Pantoja va voler fer partícip a la seva mare en aquest joc digital i va publicar una imatge en la qual mostrava racons inèdits de la casa de Mercedes Bernal. Amb humor, va llançar un repte: "Digues-me que estàs a casa de la teva mare sense dir-me que estàs a casa de la teva mare. Ara tu".

Anabel Pantoja envia un inesperat missatge a Mercedes Bernal

Aquest missatge, carregat de complicitat, va cridar l'atenció de tots els seus seguidors. Ningú esperava que Anabel compartís detalls tan íntims del seu refugi familiar. Amb aquest missatge Anabel ha confirmat tots els rumors: està feliç d'estar juntament amb la seva mare.

La seva mare, lluny de quedar-se al marge, va decidir compartir la publicació a les seves pròpies xarxes. No obstant això, fins ara, no ha mostrat més racons inèdits de la seva llar.

El vincle entre mare i filla és innegable. Malgrat els moments difícils, Anabel ha trobat consol en la companyia de la seva família. Les xarxes socials han estat l'escenari perfecte per compartir el seu dia a dia i mostrar la seva proximitat amb Mercedes.

No obstant això, no tot és alegria per a la influencer. Anabel ha confessat que el clima plujós l'està afectant. El passat dilluns, va pujar diverses històries en les quals parlava de la seva incomoditat confirmant que no se sent bé amb tanta pluja.

Anabel Pantoja es troba protegida per Mercedes Bernal

Malgrat el mal temps, Anabel Pantoja es mostra feliç. La seva felicitat radica en la companyia de la seva mare i la seva filla, qui li han brindat suport en tot moment. La influencer continua compartint moments del seu dia a dia amb els seus seguidors, qui estan atents a cadascuna de les seves publicacions.

Les xarxes han estat testimoni de la proximitat entre mare i filla. I encara que Mercedes Bernal no ha respost amb noves imatges, el gest de compartir la publicació d'Anabel demostra la complicitat que existeix entre ambdues.

L'inesperat missatge d'Anabel ha donat molt de què parlar. Els seus seguidors continuen atents a les seves publicacions, esperant més detalls de la seva vida a Sevilla. Mentrestant, Anabel continua gaudint de la calor de la seva llar i de la companyia dels seus.