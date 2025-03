Anabel Pantoja confessa per què ha hagut de deixar la seva filla amb David Rodríguez

Anabel Pantoja ha tornat a les xarxes socials amb una nova i reveladora publicació. En ella, la creadora de continguts ha desvelat el principal motiu pel qual ha hagut de deixar la seva filla Alma amb David Rodríguez durant uns dies.

La neboda d'Isabel Pantoja acaba de tancar un dels capítols més significatius de la seva vida: la seva etapa a Madrid. Informació que ha compartit amb tots els seus seguidors d'Instagram aquest diumenge, 23 de març.

A través d'un vídeo en què ha documentat el seu viatge exprés a Madrid, Anabel Pantoja ha anunciat que, després de diversos anys, ha deixat el seu pis de la capital. Tot i això, ha deixat molt clar que “no és un adeu, sinó un fins després”.

“És el primer dia en quatre mesos que em separo 48/24 hores de la meva nena. Vaig de Còrdova a Madrid… Vaig a fer la mudança, deixo el pis de la capital perquè no hi estic gaire anant. Feia sis mesos que no trepitjava Madrid”, ha assegurat, visiblement emocionada.

Anabel Pantoja desvela a les xarxes la raó per la qual ha hagut de deixar la seva filla amb David Rodríguez

Va ser el passat divendres, 21 de març, quan Anabel Pantoja va deixar tots els seus seguidors d'Instagram sense paraules en anunciar l'última i inesperada decisió personal que havia pres:

“Avui finalitzo una etapa i espero que no sigui per sempre. Madrid, la meva vida ha canviat completament, però per molt millor. Com ja sabeu, passo molt més temps a Canàries, així que em toca venir a treballar per tornar a estar a casa”.

No obstant això, no ha estat fins aquest mateix diumenge quan Anabel Pantoja ha publicat un vídeo donant més dades sobre aquest important canvi que ha experimentat la seva vida. Gir que s'ha produït setmanes després que la petita Alma hagi rebut l'alta hospitalària.

Després d'assegurar que ha hagut de deixar la seva filla amb David Rodríguez per fer la mudança, la influencer ha parlat com mai abans de la seva estada a Madrid.

“No em va agradar viure a Madrid, però li he agafat molt afecte. Aquest pis ha estat el meu refugi i la meva llar. Però tocava recollir records i tornar”, ha assegurat Anabel Pantoja.

No obstant això, i encara que ha pogut retrobar-se amb diversos dels seus grans amics durant el seu viatge a la capital, no hi ha cap dubte que estava desitjant tornar amb la seva família.

Després d'un dia i mig deixant enrere moltes coses, Anabel Pantoja ha rebut una càlida benvinguda a Còrdova. En arribar a l'estació de tren, l'esperaven David Rodríguez i la petita Alma. “Arribar i veure això no té preu”, ha assegurat amb alegria.