El secret de Richard Gere i Julia Roberts veu la llum: només ho sabia Alejandra Silva

Alejandra Silva ha estat testimoni de com el seu marit, Richard Gere, es convertia en protagonista aquesta setmana juntament amb Julia Roberts. La falsa notícia que tots dos tornarien a reunir-se en la segona part de Pretty Woman va il·lusionar els seguidors de la comèdia romàntica. Al fil d'aquesta informació, s'acaba de conèixer el secret de Gere i l'actriu: ell va cobrar molt més per fer la pel·lícula.

Fins al moment es desconeixia completament aquesta disparitat salarial que hi va haver entre ambdós actors internacionals. Si bé sempre han existit diferències entre uns i altres, el cas de Richard i Julia és de grans dimensions. Potser, per això, mai havia sortit a la llum i només el seu cercle més proper, com Alejandra, en tenia coneixement.

Alejandra Silva, coneixedora del gran secret de Richard Gere

Richard Gere va consolidar la seva carrera com a actor a la dècada dels 90 amb Pretty Woman. Molt abans ja havia treballat en altres produccions, però va ser aquesta última amb la qual va aconseguir l'èxit. Alejandra Silva s'ha convertit ara en la dona del famós actor amb qui gaudeix d'una vida, producte d'aquell èxit a Hollywood.

No obstant això, el passat sempre torna i recentment es va especular amb la possibilitat que Richard i Julia es retrobessin a Pretty Woman 2. Aquesta possibilitat va quedar descartada al moment, però ha tret a la llum el secret de tots dos actors: ell va cobrar molt més que la seva companya.

Quan es va estrenar Pretty Woman el 1990, tots dos actors van protagonitzar una de les comèdies romàntiques més exitoses de la història. La pel·lícula va catapultar a la fama l'actriu americana i va consolidar l'estatus de Gere.

La producció va aconseguir una recaptació a taquilla de 463,4 milions de dòlars, no obstant això, en aquell moment, va existir una marcada diferència salarial entre ambdós actors. Malgrat el seu paper protagonista, Julia va rebre només 300.000 dòlars per la seva actuació com a Vivian, la jove prostituta. Aquesta xifra elideix en comparació amb la que va rebre Richard Gere, qui va obtenir una suma milionària.

El motiu d'aquesta gran bretxa entre ambdós, se sustenta en què Gere ja era un reconegut actor, per la qual cosa va poder negociar el seu catxe. La carrera de Julia, en canvi, començava a despuntar i no va tenir marge de maniobra.

Richard Gere oblida el seu passat juntament amb Alejandra Silva

Encara que Richard Gere no ha comunicat de manera oficial la seva retirada del món de la interpretació, sí que porta una vida més relaxada. Des que es va casar amb Alejandra Silva, l'actor s'ha mudat a Madrid amb vista a instal·lar-se de manera definitiva a Galícia.

Els gallecs estan desitjosos de poder comptar amb un veí de tan famosa reputació qui tothom recorda per Pretty Woman. La pel·lícula es va convertir en un clàssic del cinema romàntic i va arrasar a taquilla a la dècada dels 90. Avui, són molt pocs els que desconeixen la bonica història d'amor entre Vivian i Edward.

El que sí que es desconeixia és que, malgrat els milions recaptats, Julia va cobrar moltíssim menys que Richard. Una situació que, anys després, es revertiria amb els nous treballs de l'actriu.

La carrera de Roberts va fer un gir impressionant, començant amb un salari molt més gran a Novia a la fuga, on va cobrar 17 milions de dòlars. A partir d'aquell moment, es va consolidar com una de les actrius millor pagades de la indústria. En comparació, Gere va rebre una xifra menor en els seus projectes posteriors.

Malgrat la diferència salarial a Pretty Woman, tots dos actors van mantenir una excel·lent relació professional i personal al llarg dels anys. Encara que han passat més de tres dècades des que van treballar junts, tots dos continuen mostrant la seva admiració en entrevistes.