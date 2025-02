Carmen Lomana parla clar sobre Ágatha Ruiz de la Prada: 'No aguanta que...'

Els enfrontaments al cor del món social continuen. Carmen Lomana no ha dubtat a reaccionar després de l'entrevista de José Manuel Díaz-Patón a ¡De Viernes!. En aquesta, l'advocat no només va parlar de la seva ruptura amb Ágatha Ruiz de la Prada, sinó que també va llançar crítiques a l'empresària.

"Ella no aguanta que algú li pugui fer ombra, i menys la seva parella", ha declarat Lomana sobre la dissenyadora, reafirmant la tensa relació que mantenen des de fa anys. Les seves paraules han generat un gran enrenou, avivant la polèmica al voltant de l'exparella i el seu cercle proper.

José Manuel Díaz-Patón es va mostrar visiblement afectat a l'entrevista, lamentant que la seva història d'amor amb Ágatha s'hagi vist entelada per la polèmica. A més, no va descartar una possible reconciliació amb la dissenyadora, encara que la seva relació amb Carmen Lomana continua sent motiu de controvèrsia.

L'advocat ha protagonitzat diversos desacords amb Lomana en els últims mesos, cosa que explicava el to desafiant de les seves paraules. No obstant això, la socialité no ha deixat passar l'oportunitat de respondre i ha deixat clar el que pensa de la situació. Serà aquest l'últim capítol de la seva enemistat, o hi ha més sorpreses per venir?

Carmen Lomana no es talla a l'hora de parlar sobre Ágatha Ruiz de la Prada

L'enemistat entre Carmen Lomana i Ágatha Ruiz de la Prada no és nova. Ambdues han estat figures destacades en el món de la moda i l'alta societat espanyola durant dècades, però la seva relació sempre ha estat marcada per la competència. Des de diferències en el seu estil fins a enfrontaments en esdeveniments públics, la tensió entre elles ha estat un tema recurrent.

Segons fonts properes, la rivalitat es va intensificar fa uns anys, quan ambdues van competir per ser la imatge d'una coneguda marca de luxe. Encara que Ruiz de la Prada es va endur el contracte, Lomana no va trigar a demostrar que la seva influència en el món de la moda seguia intacta. Des de llavors, els seus camins han continuat creuant-se, però poques vegades de manera amistosa.

A l'entrevista, Díaz-Patón es va mostrar sincer sobre la seva ruptura i el desgast que va patir la seva relació amb Ágatha Ruiz de la Prada. No obstant això, també va dedicar algunes paraules a Carmen Lomana, amb qui ha tingut friccions públiques. L'advocat va suggerir que Lomana ha estat massa crítica amb la seva relació, cosa que ha generat tensió entre ambdós.

Aquest cap de setmana, Carmen Lomana ha reaparegut davant les càmeres i no s'ha mossegat la llengua. Lomana ha deixat clar que no ha vist l'entrevista de Díaz-Patón, mostrant una actitud d'indiferència cap a l'advocat. "Tu et creus que no tinc una altra cosa a fer que veure a patán?", ha dit entre rialles.

No obstant això, Carmen Lomana, coneguda per no mossegar-se la llengua, no ha trigat a respondre quan li han preguntat per la relació de l'exparella. "Jo crec que és un muntatge, però potser no estan", ha dit en referència al festeig entre Díaz-Patón i Ruiz de la Prada.

A més, va voler apuntar que la ruptura podria deure's a uns possibles aires de grandesa de la dissenyadora. "Ella no aguanta que algú li pugui fer ombra, i menys la seva parella", ha comentat taxativament.

Quan li van mencionar que Díaz-Patón no descarta reprendre l'amistat amb ella, la seva reacció va ser d'absolut menyspreu: "Perdó de què? Aquesta gent jo crec que ha d'anar a... és que diuen unes coses tremendes". Amb aquestes paraules, ha deixat clar que no té intenció de reconciliar-se amb l'advocat ni de retractar-se de les seves opinions.

La guerra de declaracions entre Carmen Lomana i José Manuel Díaz-Patón no sembla tenir fi, mentre la relació d'ell amb Ágatha Ruiz de la Prada continua sent tema de debat. Amb les seves paraules, Lomana ha deixat clar el seu punt de vista i la seva indiferència davant l'advocat, encara que la polèmica continua servida. Es tancarà aquest cercle o hi haurà nous episodis en aquest enfrontament mediàtic?