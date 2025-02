Silenci absolut amb el que Carmen Lomana ha explicat sobre Bárbara Rey en exclusiva

En un moment en què moltes cares conegudes han parlat obertament de la importància d'anar a professionals per cuidar la salut mental. Carmen Lomana no ha dubtat a compartir la seva pròpia experiència. Encara que el que més ha sorprès del seu al·legat han estat les seves paraules sobre el passat de Bárbara Rey.

La socialité ha confessat que ha viscut una etapa molt complicada després de la mort del seu marit. "Va arribar un moment en què sí que vaig necessitar ajuda professional. Jo sempre deia que no, que no la necessitava", ha confessat Carmen Lomana.

"Va arribar un moment en què vaig trucar al meu metge i li vaig dir: 'Mira, estic tocant fons. Ja em faig por perquè no vull viure'", ha assegurat Carmen Lomana amb total sinceritat. Les seves paraules han impactat a molts, ja que ha estat un testimoni que ha mostrat el seu costat més vulnerable.

Carmen Lomana parla sobre el polèmic anunci de Bárbara Rey

Però no ha estat l'únic que ha compartit. Carmen Lomana també ha confessat que entén perfectament el patiment de molts joves que estan començant les seves carreres en el món de l'espectacle.

"Porten una vida esgotadora, no tenen temps per parar i pensar: 'Què estic fent?'. L'èxit. Després cada dia li pengen un xicot diferent, tot això gestionar-ho sent tan jove no deu ser fàcil", ha explicat.

No obstant això, el que ha deixat a tots en silenci ha estat la seva inesperada revelació sobre Bárbara Rey. Els mitjans de comunicació li han preguntat per l'eslògan de l'anunci de matalassos de la vedette, "Dorm com una reina". Davant d'això, Lomana s'ha mostrat rotunda: "És clar, el que li va a ella, no? Què menys!", ha destapat amb ironia.

Ningú esperava que Carmen Lomana parlés així sobre el passat de Bárbara Rey

Les seves paraules han sorprès a tots, ningú esperava que Carmen Lomana s'atrevís a fer referència de manera tan clara a la relació de Bárbara Rey amb Juan Carlos I. La reacció en els mitjans i xarxes socials no s'ha fet esperar. S'ha generat un debat sobre si les seves paraules han estat un simple comentari espontani o si realment volia llançar un dard a la vedette.

Per ara, Bárbara Rey no ha respost a les declaracions de Carmen Lomana. El silenci ha estat absolut. L'expectativa creix i tots esperen una possible reacció de l'artista.

Aquest inesperat comentari ha revifat de nou el debat sobre el passat de Bárbara Rey i la seva relació amb el monarca. Carmen Lomana, sense proposar-s'ho o potser amb plena intenció, ha tret a la llum un tema que molts prefereixen evitar. Els pròxims dies poden ser clau per veure si aquest tema continua donant de què parlar o si, per contra, queda en una anècdota.