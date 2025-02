'Estat crític': avisen de com ha passat les últimes hores el papa Francesc

El papa Francesc porta ja gairebé deu dies ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma a causa d'una pneumònia bilateral que ha complicat el seu estat de salut. Tot i que en les últimes hores el Vaticà va informar que havia passat una "nit tranquil·la", els informes mèdics no són encoratjadors. Les notícies que arriben des de la Santa Seu reflecteixen una situació cada cop més delicada per al pontífex.

Crisi respiratòria i transfusió de sang per al papa Francesc

Segons el comunicat oficial emès aquest diumenge, el Papa ha descansat durant la nit, però dissabte va patir una crisi respiratòria. Aquesta va obligar els metges a subministrar-li oxigen a alt flux. A més, les últimes anàlisis de sang han revelat que pateix trombocitopènia associada a anèmia, cosa que ha requerit una transfusió de sang.

"L'estat del Sant Pare continua sent crític, per la qual cosa, com es va explicar ahir, el Papa no està fora de perill", va indicar l'Oficina de Premsa del Vaticà en un comunicat emès dissabte a la tarda. La Santa Seu va confirmar també que el papa Francesc va patir una crisi respiratòria asmàtica prolongada, el seu estat de salut continua sent reservat.

El Vaticà en alerta davant un possible canvi de lideratge

El deteriorament de la salut del papa Francesc ha provocat inevitables converses en el si del Vaticà sobre la possibilitat que el pontífex pugui presentar la seva renúncia. Encara que no hi ha cap declaració oficial al respecte, els cardenals han començat a discutir aquesta eventualitat. La fragilitat del Papa podria impedir-li continuar exercint les seves funcions amb normalitat.

El papa Francesc, de 88 anys, ja havia patit anteriorment problemes de salut, però aquesta pneumònia bilateral ha generat una gran preocupació tant dins com fora del Vaticà. La seva hospitalització prolongada i els informes mèdics adversos han avivat el debat sobre el seu futur al capdavant de l'Església catòlica.

Expectativa i preocupació en la comunitat catòlica

Mentrestant, els fidels arreu del món segueixen amb atenció les actualitzacions sobre la salut del Papa. Des de la Plaça de Sant Pere, a Roma, fins a diferents parts del planeta, els catòlics s'han unit en oracions i vetlles per demanar per la seva recuperació ràpida.

Les pròximes hores seran claus per determinar l'evolució de l'estat de salut del papa Francesc. El Vaticà manté una comunicació diària sobre les seves evolucions, però, de moment, la situació continua sent incerta. La comunitat internacional es manté expectant davant qualsevol novetat que pugui marcar el rumb de l'Església en els pròxims dies.