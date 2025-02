José Manuel Díaz-Patón confirma el d'Ágatha Ruiz de la Prada: 'Li molesta tenir...'

Era un rumor a veus, però ara ja és una realitat. José Manuel Díaz-Patón ha confirmat el que molts sospitaven: la seva relació amb Ágatha Ruiz de la Prada ha arribat a la seva fi. I és que José Manuel Díaz-Patón ha confirmat que s'ha trencat perquè a Ágatha Ruiz de la Prada: "Li molesta tenir una parella que parli amb la premsa".

Després de tres anys junts, l'empresari i la dissenyadora han pres camins separats. Una ruptura que ha dolgut, especialment a Díaz-Patón, qui no ha dubtat a expressar els seus sentiments.

La confirmació va arribar al programa ¡De Viernes!. Allà, Ágatha Ruiz de la Prada ja havia avançat que la seva història d'amor havia acabat. Però faltava la versió d'ell.

José Manuel Díaz-Patón confirma per què s'ha trencat la seva relació amb Ágatha Ruiz de la Prada

Anit, al mateix plató, José Manuel Díaz-Patón es va asseure per parlar sense filtres. Se li notava afectat i es trencava en escoltar la pregunta clau: "¿Segueixes estimant a Ágatha?". La resposta va ser un sí rotund.

L'empresari va confessar que el que més li dol és la manera en què tot ha acabat. Díaz-Patón va assegurar que la dissenyadora ha pres la decisió d'apartar-se d'ell per la seva relació amb els mitjans.

"Jo crec que li molesta tenir una parella que pugui parlar amb la premsa, aquest és el seu temor", va afirmar taxatiu. Les seves paraules reflectien el dolor d'algú que, malgrat tot, continua enamorat.

Durant l'entrevista, José Manuel es va sincerar i va recordar amb nostàlgia els moments feliços que van compartir. Va revelar que el que més trobarà a faltar serà "els seus petons i l'afecte". I és que, segons les seves pròpies paraules, ha estat una relació intensa i plena d'amor però també de diferències.

Ágatha Ruiz de la Prada no està còmoda amb l'atenció mediàtica de José Manuel Díaz-Patón

La dissenyadora semblava no estar còmoda amb l'atenció mediàtica que començava a envoltar la seva parella. Encara que al començament semblava que podien suportar-ho, amb el temps es va convertir en un problema insalvable. "Potser no vol que la seva vida privada es barregi amb els mitjans, però jo no tinc problema en parlar", va explicar Díaz-Patón.

La veritat és que, almenys per ara, no hi ha marxa enrere. Ágatha Ruiz de la Prada ha marcat distància. I ell, encara que adolorit, ho accepta però les seves paraules deixen la porta oberta a una possible reconciliació en el futur.

La història d'amor que va captivar a molts sembla haver arribat a la seva fi. Hi haurà retrobament? Només el temps ho dirà.