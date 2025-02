Ágatha Ruiz de la Prada i José Manuel Díaz-Patón confirmen la seva última hora: 'La fama…'

La història d'amor entre Ágatha Ruiz de la Prada i José Manuel Díaz-Patón ha arribat a la seva fi. Així ho van confirmar tots dos al programa ¡De Viernes!, on es va abordar la situació actual de la seva relació després de tres anys junts. I és que Ágatha Ruiz de la Prada ha confessat que li va donar a triar a José Manuel Díaz-Patón entre: "La fama i ella".

La dissenyadora es va asseure al plató per parlar obertament sobre el que ha passat en les últimes setmanes. En paral·lel, l'advocat José Manuel Díaz-Patón va concedir la seva primera entrevista televisiva, oferint la seva versió dels fets. Ágatha va reaccionar després de veure les seves declaracions, deixant clara la crisi que travessaven.

“Ara mateix hi ha una angoixa en la relació perquè jo no he entès la seva postura”, va confessar la dissenyadora. I és que no comprèn el sobtat interès de Patón pel món de la televisió. “A ell li agrada molt aquest món”, va afirmar.

José Manuel Díaz-Patón i Ágatha Ruiz de la Prada confirmen la seva última hora

Però el punt d'inflexió va arribar amb la revelació d'Ágatha més impactant: “Ha nascut una estrella. Li vaig donar a triar entre la fama i Ágatha Ruiz de la Prada i ha triat la fama”, va declarar. Amb aquestes paraules, la icònica dissenyadora va confirmar la seva ruptura amb l'advocat.

Per la seva banda, José Manuel Díaz-Patón també es va pronunciar al respecte. “El món de la televisió ni m'agradava ni em deixava d'agradar”, va assegurar, restant importància a la qüestió.

No obstant això, va reconèixer que la relació va començar a deteriorar-se. “Va començar a anar costa avall i ens hem enfadat”, va admetre.

Malgrat la ruptura, Díaz-Patón no va amagar els seus sentiments. “Jo he estat feliç durant aquests tres anys i pesen, pesen molt”, va confessar.

Ágatha Ruiz de la Prada i José Manuel Díaz-Patón han trencat la seva relació

Des de l'inici de la seva relació, la parella es va mostrar molt còmplice i enamorada. Junts van assistir a nombrosos esdeveniments i es van convertir en una de les parelles més mediàtiques del moment. No obstant això, les diferències entre tots dos van acabar pesant més.

Ara, cadascú pren camins separats. Ágatha seguirà centrada en el seu èxit en el món de la moda, mentre que Patón sembla haver trobat en la televisió un nou rumb professional.

D'aquesta manera, tots dos van confirmar la notícia que molts sospitaven. La relació entre Ágatha Ruiz de la Prada i José Manuel Díaz-Patón s'ha trencat per sempre. Un desenllaç inesperat que posa fi a una història d'amor marcada per la brillantor, la fama i el desencontre.