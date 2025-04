Carlos Sobera destapa la veritat sobre Laura Madrueño i tots es queden en xoc

Carlos Sobera sorprenia a tots aquest dimarts durant la gala de Supervivientes: Tierra de Nadie en desvelar alguna cosa sobre Laura Madrueño. El presentador basc donava pas a la seva companya, que es mostrava feliç des d'Hondures pel sol que lluïa a l'illa en aquell moment.

Ha estat llavors quan Sobera ha advertit a Laura Madrueño que la pròxima setmana tornarien a tenir mal temps. "No. Deixa'ns un respir, si us plau, que portem dos mesos molt complicats", replicava Madrueño deixant a la vista que no li agraden certs fenòmens atmosfèrics.

"Anem a veure la gala que tenim per davant", apuntava Laura Madrueño. Carlos Sobera, per la seva banda, vaticinava el que vindrà en uns dies: "Ja he encarregat tempesta per al pròxim dimarts". La presentadora, que no podia aguantar el riure, compartia llavors que tant ella, com la resta de l'equip de Supervivientes, estan cansats de tanta pluja.

Carlos Sobera fa una broma que destapa com se sent Laura Madrueño

Llavors Carlos Sobera prenia la paraula de nou: "No, no hi ha respir. Sabreu el que és viure a Bilbao", replicava el presentador de Mediaset. "No, no, res d'això; no m'amenacis, que aquí estem al Carib i prou tempesta tenim aquí", contestava entre riures la madrilenya.

Madrueño, conscient de què suposen les pluges a Hondures per a la supervivència dels concursants, implorava que el sol seguís present uns dies.

Si bé l'autora de Somos agua revelava que prefereix que les pluges desapareguin pel bé dels supervivents, el cert és que la calor excessiva tampoc els beneficia. Ella mateixa reconeixia el costat negatiu de les altes temperatures.

"El més dur del dia a dia és treballar amb aquestes condicions de calor i humitat tan extremes", explicava fa un parell d'anys. "No us podeu imaginar el que és tantes hores d'assaig i de directe. El desgast que tinc és brutal", revelava la comunicadora que es va incorporar a Supervivientes el 2023.

Laura Madrueñoés conscient de com influeix el temps en els concursants

De fet, les altes temperatures poden provocar cansament físic i mental i fins i tot un cop de calor com el que va patir en directe Laura Madrueño. Ella mateixa va desvelar que havia sentit en primera persona com se li havia ennuvolat la vista en el transcurs d'una prova de la qual era testimoni.

En aquesta edició és el mal temps el que ha cobrat protagonisme. Els alts índexs d'humitat han deixat de preocupar els concursants. Per contra, són els forts temporals que assoten els Cayos Cochinos els que van obligar fa escasses setmanes que fossin evacuats pel fort temporal.

Les intenses pluges i les ratxes de vent van provocar que els supervivents fossin traslladats a un lloc més segur temporalment. A les condicions meteorològiques adverses cal sumar el fred i la fam, així com el cansament dels concursants. Per aquesta raó és de suposar que tots ells coincideixen amb Laura Madrueño a desitjar que s'instal·li a l'illa el bon temps.