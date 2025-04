Tothom al·lucina amb el que ha fet la reina Letícia en l'homenatge al Papa Francesc

Durant la solemne signatura del llibre de condolences per la mort del Papa Francesc, la reina Letícia va acaparar totes les mirades. Mentre Felip posava la seva rúbrica, Letícia va tenir un gest que no va passar desapercebut: mirava de reüll el que el rei estava escrivint.

En les imatges compartides per Casa Reial s'aprecia el moment en què Felip estampa el seu missatge en el llibre de condolences. Al seu costat, Letícia observa directament el que està escrivint el seu marit mentre la reina Sofia mira al davant. “Aquestes mirades de reüll/reprovació de Letícia a Felip VI són del més republicà que s'ha vist en anys”, va opinar una experta.

La reina Letícia acapara l'atenció en l'homenatge al Papa Francesc

Continuen donant-se les mostres d'afecte i admiració per la figura del Papa Francesc, mort el passat dilluns 21 d'abril. El rei Felip i la reina Letícia, juntament amb la reina Sofia, van acudir a la Nunciatura Apostòlica de Madrid per signar en el llibre de condolences.

Va ser en aquell moment quan la reina Letícia va acaparar l'atenció pel que va fer durant l'homenatge: mirar de reüll el missatge de Felip. La signatura del llibre de condolences va ser un acte breu, però significatiu, on els reis van expressar el seu pesar per la pèrdua del Papa Francesc. En nom propi i en el de la resta de la Família Reial, Felip va encimbellar el pontificat de l'argentí i el seu paper en l'Església Catòlica.

Mentre això succeïa, la reina Letícia va ser enxampada mirant de reüll el que Felip escrivia en el llibre de condolences. Completament vestida de rigorós negre, no va perdre detall de les paraules que, posteriorment, anava a secundar amb la seva signatura. “Aquestes mirades de reüll/reprovació de Letícia a Felip VI són del més republicà que s'ha vist en anys”, va opinar una experta.

Patrycia Centeno, que així es diu l'entesa en protocol reial, ha analitzat l'actitud de la reina en l'homenatge al Papa Francesc. En la seva opinió, va ser una mirada freda i controladora que destaca per sobre de l'actitud de la reina Sofia, molt més respectuosa amb el protocol.

La reina Letícia assenyalada en l'homenatge al Papa Francesc

Malgrat les interpretacions, la reina Letícia va mantenir una postura d'acord amb la solemnitat del moment. Sempre s'ha destacat que la mare de Leonor no és creient, no obstant això, sí que ha mantingut una relació cordial amb el Papa Francesc. Els reis el van visitar dues setmanes després de l'ascens al tron de Felip i es van mostrar propers amb ell.

La signatura del llibre de condolences precedeix el funeral del Papa Francesc, al qual assistiran els reis, juntament amb la reina Sofia, al Vaticà. Serà el pròxim dissabte quan la delegació espanyola presenti els seus respectes davant la Santa Seu.

Encara no s'ha produït el desplaçament i la reina Letícia ja acapara nombroses crítiques. Són molts els que no entenen com ha acudit a l'homenatge a la Nunciatura Apostòlica de Madrid sent no-creient. “A què va la Letícia si és atea”, “Aquesta noia no sap posar bona cara?”, “Se li nota descomposta”, són només algunes de les reaccions.

Sigui com sigui, el cert és que la reina Letícia va mostrar una actitud d'acord amb el seu paper institucional. De fet, va triar vestir de rigorós negre quan ella és una de les sis dones al món que ostenten el 'privilège du blanc'. Una norma protocol·lària del Vaticà que permet a certes reines catòliques vestir de blanc en presència del Papa.

Malgrat que podria haver ostentat aquest color, va optar pel negre en clar respecte al moment que anava a presenciar. En aquesta ocasió, la seva elecció de vestir de negre va subratllar la solemnitat de l'acte i el seu respecte cap a la figura del Papa Francesc.