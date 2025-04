La mala notícia de Laura Fa ja està confirmada per fonts oficials: 'És una llàstima'

Laura Fa ha donat a conèixer una informació rellevant que no té com a protagonista cap rostre conegut de la crònica social. Aquesta vegada la periodista s'ha convertit en el centre d'una notícia amb sabor agredolç que ella no hauria volgut donar. Ha estat la mateixa col·laboradora qui confirmava que no podrà compaginar la seva feina a Espejo Público amb el seu fitxatge per La Familia de la Tele.

El pòdcast de Mamarazzis ha estat l'espai triat per Laura Fa per confirmar aquesta dada. "Que se sàpiga que la meva vida estarà a La Familia de la Tele", començava dient per després agrair a Antena 3 el temps que ha treballat a la cadena.

La comunicadora mostrava el seu agraïment a Susanna Griso, Nando Escribano i Alberto Díaz, director de l'espai d'Atresmedia. I afegia: "He estat superfeliç aquest temps a Espejo Público, però arriben nous projectes", expressava sobre la seva nova feina a la cadena pública.

Laura Fa desvela que no podrà continuar amb la seva feina com a col·laboradora d'Espejo Público

"La vida de la titellaire és així. Puja una carrossa i un programa en el qual em ve de gust pujar, amb companys amb els quals he estat molt de temps", apuntava Laura Fa.

La catalana confirmava així que no podrà simultaniejar la seva feina a Espejo Público amb el nou projecte. Aprofitava l'oportunitat, a més, per comparar-se amb altres professionals de la comunicació i rostres coneguts que sí que poden fer-ho. De les seves paraules es pot concloure que, si bé la seva intenció era participar en ambdós espais, finalment no li han deixat fer-ho.

"No sé quina és l'explicació per a la gent que som periodistes del cor, que no volen. Potser amb els personatges és més fàcil fer-ho", deixava caure Laura Fa a Mamarazzis. I advertia que no diria en veu alta el que pensa per evitar problemes afegits.

La que va ser col·laboradora de Sálvame comença una nova etapa de la mà d'Òscar Cornejo, la persona que va confiar en ella "fa moltíssims anys". I justificava la seva decisió de fitxar pel nou magazín de La 1. "Quan em truca, he d'anar, no puc fer una altra cosa", revelava, demostrant que té fe cega en el citat productor de televisió.

Laura Fa ha mostrat la seva confiança en el productor de La Familia de la Tele

Va ser a principis d'abril quan es va conèixer el fitxatge de Laura Fa pel nou espai de La 1 que estarà presentat per María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua. Cal recordar que Laura Fa va iniciar la seva trajectòria a la petita pantalla en una televisió catalana abans de fer el salt a la televisió nacional.

El 2010 va començar a ser coneguda pel gran públic gràcies a la seva col·laboració a Arucitys de 8TV, on va treballar com a redactora i tertuliana. Després va fitxar per Mediaset España i va treballar en espais com Cazamariposas a Divinity. A Sálvame va arribar el 2016 com a col·laboradora fixa del citat format.

Queda clar que Laura Fa no se'n va d'Antena 3 perquè tingués intenció de marxar. Molt al seu pesar, la periodista s'ha vist obligada a triar i és a la cadena pública on ara està la seva nova família.