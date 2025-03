Carlos Herrera no s'amaga i dona l'última hora sobre Julio Iglesias: ‘Està molt…’

L'estat de salut de Julio Iglesias ha fet saltar les alarmes en els últims dies. Tot per unes declaracions que va fer el seu amic Carlos Herrera. D'aquí que ara aquest hagi decidit no amagar-se i donar l'última hora del cantant.

Al programa D Corazón, presentat per Anne Igartiburu, és on ha parlat alt i clar. Ho ha fet per afirmar amb rotunditat que l'artista “està molt bé”, encara que ha reconegut que presenta certs problemes de mobilitat.

Carlos Herrera ho aclareix tot i dona l'última hora de Julio Iglesias

Al llarg d'aquesta setmana, tothom es va preocupar per Julio Iglesias després d'unes declaracions de Carlos Herrera en el seu programa de ràdio. Aquest va donar a conèixer que l'artista estava afectat per un osteoblastoma, que ha portat amb si que tingui moltes deficiències físicament.

Tal és el rebombori que s'ha generat per aquest motiu, que avui el locutor ha volgut no amagar-se i donar l'última hora sobre l'estat del seu gran amic. Ho ha fet donant unes declaracions en exclusiva a D Corazón, de TVE.

Així, Carlos ha afirmat: “Julio Iglesias està molt bé de salut. Jo parlava d'un anterior osteoblastoma, que és un càncer benigne, però molt punyeter i agressiu perquè sol ocórrer a la columna vertebral”.

“Llavors, el va tenir poc després del famós accident al qual se li atribueixen tots els problemes que ell té en l'aparell locomotor. Sí, la facilitat o no que té per moure's ara amb 80 anys”.

Carlos Herrera dona més detalls de l'estat de salut de Julio Iglesias

Per si encara quedaven dubtes al respecte sobre la salut del pare d'Enrique Iglesias, Carlos Herrera ha reiterat: “Ara no té cap osteoblastoma. Ara el que té són 80 anys i dificultats per moure's, tantes que ell diu que de cintura per avall té 500 anys”.

A la qual cosa ha afegit: “Es pot moure i pot caminar, i la salut no la té malament. A més, continua amb bon humor i amb moltes ganes de venir a Espanya a fer una volta”.

Amb aquestes declaracions, el locutor ha intentat tranquil·litzar els seguidors de Julio, que han mostrat preocupació pel seu estat de salut. És important recordar que, encara que les dificultats de mobilitat són comunes en persones d'avançada edat, ell continua amb projectes en ment, demostrant el seu indestructible esperit i passió per la vida.