La feliç notícia de Gisela, companya i amiga de Chenoa a ‘Operación Triunfo’

Gisela està avui de màxima actualitat. El motiu és que la cantant catalana, qui va ser companya i amiga de Chenoa a Operación Triunfo, ha donat una feliç notícia als seus fans a través de les xarxes.

Ni més ni menys que ha compartit amb ells que avui és un dia molt especial. El motiu és que el seu fill compleix el seu primer any.

Gisela, amiga de Chenoa, està feliç pel primer aniversari del seu fill Indiana

Gisela va saltar a la fama com a concursant d'OT 1, on va conèixer i va forjar una amistat amb altres joves talents en aquell moment com Chenoa i David Bustamante. Des d'aleshores ha desenvolupat una intensa carrera musical que ha anat compaginant especialment amb la seva vida personal. Una vida personal en la qual és fonamental la seva parella, José Ángel Ortega.

Avui, ella ha sorprès els seus seguidors amb una feliç notícia: celebra el primer aniversari del seu fill, Indiana. I ho ha comunicat penjant a Instagram diverses imatges del naixement del seu petit, on se la veu profundament emocionada.

Juntament amb les mateixes ha escrit un text realment emotiu: “Un any de tu, de TOT, del millor i el més dur. Però, sobretot, el millor. T'estimo tant... t'estimo infinit i dono gràcies a la vida per haver-me deixat ser la teva mare”.

“Felicitats, fill meu. Feliç primer any de vida, Indiana. Tant de bo la vida em regali estar al teu costat mil anys”.

El camí cap a la maternitat no ha estat senzill per a Gisela. Als seus 45 anys, després de més de cinc anys d'intents i enfrontant diversos desafiaments, va aconseguir donar la benvinguda a Indiana el 30 de març de 2024. Durant l'embaràs, ella va enfrontar complicacions que la van portar a ser hospitalitzada en diverses ocasions.

Malgrat les dificultats, sempre va mostrar una actitud positiva i va compartir obertament la seva experiència amb els seus seguidors, destacant la importància de la perseverança i el suport familiar. La seva parella, a més d'amics com Chenoa, ha estat un pilar fonamental en aquest procés. I junts han celebrat cada petit èxit en la vida del seu fill.

Gisela rep el suport d'amics i companys en aquest dia especial

Aquesta sentida dedicatòria ha provocat nombrosos likes de seguidors de l'amiga de Chenoa, però també de rostres coneguts amb els quals té relació. Aquest seria el cas de Geno Machado, concursant d'Operación Triunfo 1, que li ha dit: “Felicitats, petit, t'estima la tieta”.

I a això s'han sumat altres rostres coneguts com Irma Soriano, Frank Blanco i Manel Fuentes. Presentador aquest amb el qual Gisela té ara molt vincle, ja que ella serà concursant de la nova edició de Tu cara me suena, que ell condueix. Edició que començarà aquest pròxim 4 d'abril i en la qual competiran altres famosos com Ana Guerra i Bertín Osborne.

La participació de la catalana en aquest format és esperada amb entusiasme pels seus seguidors, qui podran gaudir del seu talent a l'escenari. Sens dubte, aquest nou projecte representa un equilibri entre la seva vida professional i personal, demostrant que és possible combinar ambdues facetes amb èxit.