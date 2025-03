Gerro d'aigua freda per a Mariona Ribas a ‘Com si fos ahir’: La veritat surt a la llum

Com si fos ahir continua demostrant per què s'ha convertit en una de les ficcions més sòlides de la graella de TV3. Amb un ritme àgil i trames que no deixen indiferent ningú, la sèrie enganxa capítol rere capítol. I el d'avui promet impactar per les trames que es destaparan.

Sens dubte, la sorpresa més dura del capítol d'avui se l'emportarà Isabel, interpretada per la Mariona Ribas. El seu personatge rebrà una notícia que canviarà per complet la manera en què veu el seu fill biològic. I la revelació no serà precisament agradable.

La veritat de Joel, a la llum

La Marta, que viu en un mar d'angoixa, no pot més amb la pressió. La situació amb el Joel, el seu fill adoptiu, ha arribat a un punt límit. A més, se sent penedida per no haver actuat abans.

El Salva, la seva parella, també està afectat. Tots dos decideixen fer un pas complicat, però necessari. La parella decideix reunir-se urgentment amb Isabel, la mare biològica del Joel amb la finalitat d'explicar-li tota la veritat.

Li revelen que el Joel està ficat en assumptes de tràfic. La notícia colpeja de ple Isabel, interpretada per la Mariona Ribas, que segurament li agafarà per sorpresa. I la seva reacció marcarà un dels moments més intensos del capítol d'avui.

La Barnateca, en el punt de mira

No és l'únic front obert en aquest capítol. La Barnateca també travessa una crisi important després d'un avís d'inspecció que posa en escac a tot l'equip.

El detonant ha estat la intoxicació que va afectar recentment el local i les responsables, Gemma i Cristina, comencen a lligar caps. I aviat sospiten que algú molt proper podria haver-les delatat. Totes les mirades apunten a Eva o Lua i la desconfiança comença a fer-se notar.

Mentrestant, el Jordi no para de rebre trucades de Britney, la noia que va conèixer durant el seu viatge a Las Vegas. El Jordi no ha volgut amagar res i ho explica als seus amics. Segons ell, tots dos van connectar ràpidament i fins i tot confessa que van viure una autèntica bogeria junts.

Les seves paraules desperten la curiositat del grup. Tornarà Britney a Barcelona? O es quedarà com un record fugaç de la seva aventura americana?

El capítol d'avui de Com si fos ahir promet deixar empremta en l'audiència. Mariona Ribas brilla en un paper cada vegada més complex. I el seu personatge, Isabel, està en el centre d'una veritat difícil de digerir. Amb les emocions dels personatges a flor de pell, la sèrie donarà avui la dosi perfecta de drama, conflicte i sorpresa.