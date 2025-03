Parla una íntima amiga de Miranda Rijnsburger, dona de Julio Iglesias: 'És molt...'

Una de les íntimes amigues de Miranda Rijnsburger ha trencat el seu silenci per desvelar com és realment la dona de Julio Iglesias: "És molt sensible, amorosa, elegant i una madrassa".

Durant aquestes últimes tres dècades, Miranda ha estat la inseparable companya d'aquest conegut artista espanyol. No obstant això, i malgrat la popularitat del seu marit, ha aconseguit mantenir la seva vida envoltada en un gran misteri.

Una situació que el passat 5 d'octubre va canviar per complet. Aquell dia, i amb motiu del 59è aniversari de Miranda Rijnsburger, diversos dels seus amics més propers van trencar el seu silenci davant la revista Vanity Fair.

Aquestes persones van compartir amb aquesta capçalera alguns detalls de la vida privada de la socialité, dibuixant un retrat íntim i personal de l'actual dona de Julio Iglesias.

"Ha acceptat estar en un segon pla amb absoluta convicció que no cal destacar per ser important. Miranda és fonamental en la vida de Julio i la seva família, no necessita presumir d'això, ja que amb les seves accions ho demostra cada dia", va assegurar la periodista Amalia Enríquez.

A més, aquesta gran amiga del matrimoni va assegurar que Miranda Rijnsburger "és una dona entranyable, carinyosa i dolça". "A casa, es comporta amb la naturalitat i seguretat de qui sap que no té necessitat de fingir. És una gran amfitriona i no necessita sentir-se el centre de la conversa", va afegir.

Trenca el seu silenci una de les grans amigues de Miranda Rijnsburger

Un retrat molt similar és el que Verónica de Sebastián, creadora de Verili i amiga de la parella, va pintar aquell dia sobre l'actual dona de Julio Iglesias. I és que, igual que Amalia Enríquez, considera que Miranda Rijnsburger és "sensible, amorosa, elegant i una madrassa".

Per la seva banda, Azahara Margón, persona que va treballar i va viure durant sis anys a la casa familiar del cantant a Miami, va assegurar que "d'ella només puc dir coses boniques":

"És molt generosa, empàtica, sensible, forta, elegant i alegre. Ho dona tot pels altres i li agrada que qui estigui al seu costat se senti bé. És un ésser de llum que il·lumina tota la seva família".

D'altra banda, Ramón Arcusa, integrant del Dúo Dinámico i productor de Julio Iglesias, també va voler compartir amb la citada revista el moment en què va conèixer Miranda Rijnsburger.

"La meva esposa Shura i jo vam conèixer Miranda el 1992 mentre gravàvem Calor amb Julio en una espectacular casa que ell havia llogat a les Bahames. Sabíem que s'havien conegut a Sud-àfrica, en un safari.[...]Però alguna cosa ens va fer pensar que no seria una més".

Una opinió que el gran amic de Julio Iglesias comparteix amb la periodista Amalia Enríquez. "Miranda va arribar a la vida de Julio en el moment just. Ha sabut entendre'l, complementar-lo i, sobretot, estimar-lo", va assegurar aquesta íntima amiga de Miranda Rijnsburger.