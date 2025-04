Canvis en la investigació d'Anabel Pantoja i David Rodríguez després de la prova final

El cas d'Anabel Pantoja i David Rodríguez acaba de fer un gir després de l'aparició d'una prova inesperada. A la causa encara oberta pel Tribunal Superior de Justícia de Canàries, se li ha sumat una nova demanda. En aquesta ocasió ha estat l'advocat Jesús Alexis Bethencourt qui ha presentat aquesta acció legal contra la parella després de veure unes imatges.

Es tracta d'un vídeo emès a ¡De Viernes!, que, en opinió del lletrat, mostra a Anabel i David fent alguna cosa perillosa per a Alma. Per a Bethencourt es tracta d'una prova que assenyalaria un nou suposat delicte de maltractament infantil.

Anabel Pantoja i David Rodríguez acorralats per una inesperada prova

El malson continua per a Anabel Pantoja i David Rodríguez qui encara es troben sota investigació judicial pel Tribunal Superior de Justícia de Canàries. El cas del suposat maltractament infantil a la seva filla Alma segueix el seu curs i ara les coses s'han complicat per a la parella.

Una prova inesperada suma una nova preocupació a Anabel i David i amplia els seus problemes legals. Recentment, han sorgit imatges que podrien influir en el cas. Aquestes imatges, aparentment desaparegudes, podrien fer un gir a la investigació.

Ha estat l'advocat Jesús Alexis Bethencourt qui ha interposat una altra demanda a la parella per un suposat nou delicte de maltractament a Alma. El lletrat sustenta la seva acusació en un vídeo emès a ¡De Viernes!, on es veu a David i Anabel amb el seu nadó a la platja.

El que a priori no és res greu, per a Bethencourt representa un risc per a la menor, ja que aquesta platja no està adaptada a menors. "És una petita cala no adaptada per a ficar un cotxet de nadó, és una zona amb molts corrents d'aigua i de difícil salvament", explica.

El que crida l'atenció de l'escena és que es veu com David salta la tanca i seguidament Anabel alça el cotxet perquè aquest el reculli. "Un moviment complex que provoca un sacseig del cotxet, que gairebé els cau", afegeix l'advocat. Bethencourt centra la seva demanda en aquests nous fets i assenyala possibles danys addicionals a la nena que no van ser considerats abans.

La situació legal d'Anabel Pantoja i David Rodríguez es complica

Les imatges en què se centra ara la nova demanda contra Anabel i David complica la situació de la parella. En el moment dels fets, Alma acabava de sortir de l'hospital, per la qual cosa es trobava encara convalescent. De fet, fins i tot Antonio Rossi va comentar quan es van emetre el risc d'aquesta maniobra.

Quan Bethencourt va intentar trobar el vídeo a Mitele després de l'emissió a ¡De Viernes!, es va adonar que aquest havia estat manipulat. Les imatges ja no mostraven el moment al qual va fer referència el lletrat ni les declaracions de Rossi, cosa que va incrementar les seves sospites.

"Que s'investigui també per què aquest vídeo ha estat tallat, perquè com a jurista dona la impressió que és compromès", afirma. Els advocats de la parella argumenten que les imatges han estat tretes de context. Asseguren que no hi ha proves suficients per inculpar els seus clients i esperen que la justícia actuï amb imparcialitat.

Per ara, la demanda de Bethencourt encara no ha estat admesa a tràmit. En cas de fer-ho, aquesta causa se sumaria a la que ja enfronten Anabel i David i complicaria de manera irremeiable la seva situació.

La parella continua sense voler pronunciar-se sobre l'assumpte i l'opinió pública està dividida. La pressió mediàtica sobre ells ha augmentat, mentre Anabel i David intenten seguir endavant amb les seves vides. El futur de la influencer i el fisioterapeuta està en joc i només la justícia dirà si són culpables o innocents.