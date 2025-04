Cambios en la investigación de Anabel Pantoja y David Rodríguez tras la prueba final

El caso de Anabel Pantoja y David Rodríguez acaba de dar un giro tras la aparición de una prueba inesperada. A la causa todavía abierta por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se le ha sumado una nueva demanda. En esta ocasión ha sido el abogado Jesús Alexis Bethencourt quien ha presentado esta acción legal contra la pareja tras ver unas imágenes.

Se trata de un vídeo emitido en ¡De Viernes!, que, en opinión del letrado, muestra a Anabel y David haciendo algo peligroso para Alma. Para Bethencourt se trata de una prueba que señalaría un nuevo supuesto delito de maltrato infantil.

Anabel Pantoja y David Rodríguez acorralados por una inesperada prueba

La pesadilla continúa para Anabel Pantoja y David Rodríguez, quienes todavía se encuentran bajo investigación judicial por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El caso del supuesto maltrato infantil a su hija Alma sigue su curso y ahora las cosas se han complicado para la pareja.

Una prueba inesperada suma una nueva preocupación a Anabel y David y amplía sus problemas legales. Recientemente, han surgido imágenes que podrían influir en el caso. Estas imágenes, aparentemente desaparecidas, podrían dar un giro a la investigación.

Ha sido el abogado Jesús Alexis Bethencourt quien ha interpuesto otra demanda a la pareja por un supuesto nuevo delito de maltrato a Alma. El letrado sustenta su acusación en un vídeo emitido en ¡De Viernes!, donde se ve a David y Anabel con su bebé en la playa.

Lo que a priori no es nada grave, para Bethencourt representa un riesgo para la menor, ya que dicha playa, no está adaptada a menores. “Es una pequeña cala no adaptada para meter un carrito de bebé, es una zona con muchas corrientes de agua y de difícil salvamento”, explica.

Lo llamativo de la escena es que se ve como David salta la valla y seguidamente Anabel alza el carrito para que este lo recoja. “Un movimiento complejo que provoca un zarandeo del carro, que casi se les cae”, añade el abogado. Bethencourt centra su demanda en estos nuevos hechos y señala posibles daños adicionales a la niña que no fueron considerados antes.

La situación legal de Anabel Pantoja y David Rodríguez se complica

Las imágenes en las que se centra ahora la nueva demanda contra Anabel y David complica la situación de la pareja. En el momento de los hechos, Alma acababa de salir del hospital, por lo que se encontraba todavía convaleciente. De hecho, hasta Antonio Rossi comentó cuando se emitieron lo arriesgado de esa maniobra.

Cuando Bethencourt trató de dar con el vídeo en Mitele tras la emisión en ¡De Viernes!, se percató de que este había sido manipulado. Las imágenes ya no mostraban el momento al que hizo referencia el letrado ni las declaraciones de Rossi, lo que incrementó sus sospechas.

“Que se investigue también por qué ese vídeo ha sido cortado, porque como jurista da la impresión de que es comprometedor”, afirma. Los abogados de Anabel y David argumentan que las imágenes han sido sacadas de contexto. Aseguran que no hay pruebas suficientes para inculpar a sus clientes y esperan que la justicia actúe con imparcialidad.

Por el momento, la demanda de Bethencourt todavía no ha sido admitida a trámite. De hacerlo, esta causa se sumaría a la que ya enfrentan Anabel y David y complicaría de manera irremediable su situación.

La pareja continúa sin querer pronunciarse sobre el asunto y la opinión pública está dividida. La presión mediática sobre ellos ha aumentado, mientras Anabel y David tratan de seguir adelante con sus vidas. El futuro de la influencer y el fisioterapeuta está en juego y solo la justicia dirá si son culpables o inocentes.