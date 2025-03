'Espejo Público' sorprèn tothom amb l'última hora del cas d'Anabel Pantoja

Espejo Público s'ha fet ressò d'un dels últims moviments d'Anabel Pantoja. En concret era Gema López qui informava de la important bronca que la neboda d'Isabel Pantoja i la seva parella protagonitzaven a l'aeroport de Las Palmas de Gran Canaria. Un important desacord després del qual l'un i l'altra van prendre camins separats.

Després d'aquest succés Anabel Pantoja i David Rodríguez agafaven un vol acompanyats de la seva filla direcció Sevilla. A la seva arribada a Sevilla ambdós van ser vistos seriosos i distanciats. Fins i tot alguns testimonis han assegurat que no van intercanviar cap paraula en tot el trajecte en avió.

El citat programa d'Antena 3 donava més detalls que podrien aclarir el que pot estar succeint a la filla de Bernardo Pantoja i el seu nuvi. Pel que sembla a Anabel no li agradaria quedar-se amb la nena a Canàries els dies que David treballa a Còrdova.

Espejo Público confirma el controvertit moment protagonitzat per Anabel Pantoja

El fotògraf de famosos Raúl García, col·laborador d'Espejo Público, matisava aquestes paraules. "No li agrada quedar-se sola, o no vol deixar-lo sol a ell", deixava caure. Llavors el tertulià recordava alguna infidelitat del passat per part de David i afegia: "Ja Anabel no se'n refia d'ell".

"Alguna cosa està passant", insinuava Gema López referint-se als últims desplaçaments de la parella. La periodista llavors posava sobre la taula la possibilitat que estiguin travessant una nova crisi.

Alonso Caparrós llavors apuntava al rumor molt estès que porta sonant ja diversos mesos. Alguns ja van aventurar des del principi que aquesta parella no duraria molt de temps. A més, el tertulià explicava que Merchi, la mare d'Anabel "no veu amb bons ulls a David".

En els últims mesos tant Anabel com David han estat exposats a una gran pressió. Al gener Alma, la filla de la parella, va romandre ingressada 18 dies. Després es va donar a conèixer la investigació del Tribunal Superior de Justícia canari per considerar els metges que les lesions eren compatibles amb un cas de maltractaments.

La neboda d'Isabel Pantoja no va ocultar el seu enuig malgrat la presència de testimonis

Si bé ara sembla que el cordovès i la sevillana han recuperat certa normalitat en la seva vida el cert és que no és així. La situació de la menor, la investigació judicial, així com les conseqüències en l'activitat de la influencer a les xarxes socials inevitablement estan fent mossa en la parella.

Fonts de l'entorn d'Anabel i David asseguren que la discussió es va deure a un tema logístic sense importància. Així ho confirmava Luis Pliego, director de Lecturas: "No hi ha testimoni gràfic. He parlat amb l'entorn i era per un tema logístic, tipus jo vull menjar en aquest restaurant i jo en l'altre".

No obstant això, des de TardeAR insisteixen que "Estan al límit, en una situació complicada". Una etapa de gran tensió que, a la vista està, no és fàcil de gestionar.