María Patiño revela el que ningú no imaginava sobre David Rodríguez: 'M'he quedat...'

María Patiño comentava una dada rellevant que recentment s'ha conegut sobre la relació sentimental d'Anabel Pantoja i la seva parella David Rodríguez. La presentadora de Ni que fuéramos es feia ressò dels problemes sorgits entre la influencer i el xicot després del naixement de la seva filla. Segons paraules de la periodista, després del part van sorgir els problemes, tal com el mateix David hauria reconegut: "Allí jo ja m'he quedat...", deixava anar Patiño mostrant la seva sorpresa.

Va ser Paloma García-Pelayo qui dijous passat desvelava a Y Ahora Sonsoles les paraules que el cordovès va pronunciar durant la seva declaració davant el jutge que els està investigant.

Rodríguez explicava que "com a conseqüència del part, Anabel va tenir una sèrie de problemes". Un testimoni que res té a veure amb el que ha donat fins ara la seva parella.

María Patiño, molt sorpresa en conèixer les paraules de David Rodríguez sobre Anabel

Segons María Patiño, això no significa que s'hagi arribat a una contradicció. De ser certes les tensions entre ells, "un ho obvia i l'altre ho explica", assegurava María Patiño. ''Sí que és contradictori perquè un relat no es correspon amb l'altre'', argumentava per contra Kiko Matamoros.

On sí que sembla que no es posen del tot d'acord és en els fets que van provocar que acudissin amb la seva filla a l'hospital. "Són contradiccions que tenen a veure amb els episodis que s'estan investigant", explicava García-Pelayo a Antena 3.

Mentrestant, la separació física entre Anabel i David ja s'ha produït. El fisioterapeuta va tornar a la seva localitat natal el passat cap de setmana per reprendre els seus compromisos professionals. Així i tot, sembla que la decisió de Rodríguez de tornar a Còrdova no estaria motivada per tensions familiars o rumors de crisi en la parella.

David Rodríguez, separat d'Anabel per motius de feina

Malgrat les especulacions sobre les seves possibles desavinences conjugals, el cert és que David ha tornat a la feina. Encara que disposava de 16 setmanes de permís per paternitat, de les quals encara li restaven cinc, el jove ha decidit reincorporar-se.

David Rodríguez va aterrar a Sevilla amb els seus pares, i després va posar rumb a Còrdova. Tot i la distància, l'andalús té intenció d'estar al costat de la seva parella i de la seva filla sempre que els seus compromisos així li ho permetin.

Anabel, mentrestant, es troba acompanyada de la seva mare, Merchi, qui no s'ha separat d'ella des que va néixer la petita Alma.

Paral·lelament, el cas judicial segueix el seu curs sota secret de sumari. La investigació, traslladada al jutjat de San Bartolomé de Tirajana, busca esclarir les causes de les lesions detectades en el nadó quan va ingressar.