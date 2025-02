David Rodríguez i Anabel Pantoja no estan passant pel seu millor moment, ja que tots dos han viscut diverses setmanes d'angoixa. En primer lloc, per la salut de la seva filla Alma, que els va tenir en suspens durant 18 dies i, després, perquè tots dos s'enfronten a un procés judicial complicat.

Encara que Anabel Pantoja compta amb una gran alegria a la seva vida, la seva mare, Mercedes Bernal. La qual ha tingut un bonic gest amb la seva filla que confirma tots els rumors sobre com és la seva relació actualment.

El Tribunal Superior de Justícia de Canàries ha iniciat una investigació per presumpte maltractament infantil cap a l'Alma. I això, sens dubte, ha desfermat una gran controvèrsia mediàtica que ha afectat de ple Anabel Pantoja i la seva parella.

Des de la publicació del comunicat oficial del Tribunal, la pressió sobre la parella ha crescut considerablement. La situació s'ha tornat cada cop més insostenible per l'Anabel i el David, perquè estan envoltats d'estrès, acusacions infundades i una onada de rumors que ha incrementat la tensió en el seu entorn.

El gran suport d'Anabel Pantoja en aquests moments és Mercedes Bernal

Alguns asseguren que la seva relació està deteriorada, la incertesa i el desgast emocional podrien haver generat una distància entre la parella. No obstant això, persones properes com María Patiño i Belén Esteban han desmentit categòricament aquesta versió. Asseguren que l'Anabel Pantoja només vol tranquil·litat i centrar-se en la seva família.

En aquest complicat context, Mercedes Bernal, mare d'Anabel, s'ha convertit en el seu gran suport. Des del primer moment ha estat al seu costat i la seva implicació és total. El passat dimecres, una fotografia ho va confirmar.

L'últim gest de Mercedes Bernal amb Anabel Pantoja que confirma tots els rumors

Es va filtrar una imatge d'Anabel i Mercedes a l'hospital matern infantil de Gran Canària. Van acudir juntes per a una revisió rutinària de la petita Alma. La instantània parla per si sola, en ella es veu a Mercedes acompanyant la seva filla i la seva neta en tot moment.

Aquest gest no ha passat desapercebut. Amb ell, Mercedes Bernal ha deixat clar el que molts ja sospitaven: és el pilar fonamental d'Anabel i no pensa moure's del seu costat. Per ara, Sevilla pot esperar.

Mercedes no tornarà a casa seva fins que la tempesta amaini, la seva prioritat ara és la seva filla i també la seva neta. Amb aquesta fotografia s'han confirmat els rumors sobre si Mercedes tornarà aviat a casa o no, i sembla que per ara seguirà al costat de Anabel Pantoja.

La investigació segueix el seu curs, no hi ha terminis clars. Mentrestant, Anabel es refugia en la seva família. La seva mare és la seva millor aliada en aquesta difícil situació.