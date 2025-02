Pocs esperaven el que Susanna Griso ha destapat sobre el cas d'Anabel Pantoja

Susanna Griso oferia ahir en exclusiva a l'audiència d'Espejo Público les primeres imatges d'Anabel Pantoja després de sortir a la llum que és investigada. El programa d'Antena 3 parlava amb la neboda d'Isabel Pantoja quan sortia del seu domicili d'Arguineguín, localitat canària en la qual resideix. Després de sentir les paraules d'Anabel, Griso qualificava d'"impecable" la intervenció de l'andalusa, a qui els seus advocats li han recomanat que no doni explicacions.

La presentadora recordava la gravació que Pantoja va compartir amb els seus seguidors poc després de transcendir la investigació que està en curs. Si bé alguns mitjans consideren que llavors Anabel hauria d'haver-se mantingut en silenci, ara Susanna Griso aplaudeix les paraules de la filla de Bernardo Pantoja.

Anabel Pantoja posava fi al seu tancament més d'una setmana després que la seva filla rebés l'alta hospitalària. La influencer es detenia a parlar amb els reporters que porten dies fent guàrdia a les portes de casa seva.

Susanna Griso defineix en una paraula l'actual actitud d'Anabel Pantoja

La cosina de Kiko Rivera demanava "respecte" per a ella i la seva família. A més, explicava que porta una setmana intentant sortir. La sevillana va deixar clar quin és un dels seus majors desitjos en aquests moments: "estic intentant fer vida".

Preguntada per com ho està portant i per la salut de la seva nena, Anabel dissipava qualsevol dubte. "Tot bé, el que passa és que s'estan inventant i omplint revistes i blocs, d'acord?", advertia.

Abans de marxar, Anabel ha confirmat que els seus advocats li han demanat que no parli públicament i que no entri en cap polèmica. Una petició que sembla que ella seguirà al peu de la lletra a la vista de les seves declaracions.

Sense donar més detalls sobre la situació que viu juntament amb la seva parella, la influencer reclamava comprensió a l'espera que "tot se solucioni". "Jo estic bé, dins del que hi ha", admetia Anabel abans de marxar.

Unes paraules que han estat aplaudides per la presentadora d'Espejo Público. Susanna Griso ha destacat que aquesta postura és la més adequada donades les circumstàncies.

Anabel Pantoja va llançar un comunicat en conèixer-se la investigació oberta

Anabel Pantoja i el pare de la seva filla travessen un moment de la seva vida molt delicat. El passat 10 de gener la seva filla va ingressar d'urgència a l'Hospital Materno Infantil de Gran Canària per causes encara desconegudes. Després de dues setmanes d'angoixa, la petita va rebre l'alta mèdica i, llavors, tot apuntava que la calma tornaria a les seves vides.

No obstant això, van tornar al focus mediàtic en conèixer-se la investigació que hi ha oberta per un possible delicte de lesions contra el seu nadó. Davant el rebombori que es va formar, Anabel no va trigar a compartir un vídeo a les seves xarxes socials.

Una gravació en la qual assenyalava que només es complia "amb el protocol del menor". A més, llavors va insistir que "se'ls està acusant d'alguna cosa que no han fet". Ara Anabel i la seva parella lluitaran per recuperar la seva normalitat i romandre units en aquesta situació que la vida els ha posat al davant.