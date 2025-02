Primeres paraules de Vanessa i Javi sobre que ha passat en el matrimoni: 'Estem en...'

La Vanessa torna a convertir-se en la protagonista principal de la darrera gala de GH Dúo: Límite 48 horas. I tot per compartir amb l'audiència com està el seu matrimoni després del que li ha passat amb en Javi. "Estem en un punt en què sembla que arregles la punxada per un costat i es punxa per un altre".

Des que la parella va començar la seva trajectòria televisiva, gràcies a la seva participació a Gran Hermano 19, han deixat al descobert en diverses ocasions un dels seus grans problemes. Tant és així que, arran de les inseguretats d'ella, els hem pogut veure discutir davant dels televidents.

No obstant això, el passat dijous 30 de gener, va succeir quelcom que va canviar completament el rumb de la seva relació. Aquell dia, en Javi va fer saltar totes les alarmes en abandonar oficialment la casa de GH Dúo. Però el que menys es podia imaginar era la complicada situació que es trobaria al plató.

Unes hores abans, la Vanessa va compartir amb els seus seguidors de les xarxes socials un post amb el següent i controvertit missatge: "Fins després, Javi". Encara que no va ser fins al diumenge següent quan la gallega va confirmar que els seus problemes es remunten a la seva participació a Gran Hermano 19.

Tal com va assegurar ella mateixa, no només ha sentit gelosia de l'amistat del seu marit i la Maica. A més, durant el seu primer pas per la casa de Guadalix de la Sierra, també "va tenir gelosia de la Daniela".

Ara, la Vanessa i en Javi han trencat el seu silenci per revelar en quin punt es troba el seu matrimoni, i ho han fet durant l'última emissió de GH Dúo: Límite 48 horas.

La Vanessa i en Javi trenquen el seu silenci després del que ha passat en el seu matrimoni

Aquest dimarts, 4 de febrer, GH Dúo ho tenia tot preparat perquè tant la Vanessa com en Manuel Cortés i l'Àlex Ghita tornessin a la casa de Guadalix de la Sierra. I tot perquè competissin per l'única plaça de la repesca.

No obstant això, minuts abans que es produís aquest moment, en Ion Aramendi ha aprofitat l'ocasió per fer-li una pregunta important a en Javi i a la seva dona sobre el seu matrimoni. I és que, després de tot el que ha passat entre ells en els últims dies, ha volgut saber en quin punt es troba la seva relació.

"Estem dialogant. Estem amb coses pendents de parlar perquè no hem tingut temps de parlar de tot. No m'ha dit les converses amb qui han estat", ha assegurat la Vanessa en un primer moment.

Unes paraules que, com era d'esperar, han deixat veritablement sorprès el presentador, ja que han tingut temps més que suficient per afrontar aquest problema. "Estem en un punt en què sembla que arregles la punxada per un costat i es punxa per un altre", li ha aclarit en Javi.

En aquest moment, la Vanessa ha volgut explicar davant de tota l'audiència de GH Dúo les principals raons per les quals encara no han tingut una conversa per solucionar els seus problemes:

"A mi em preguntes en quin punt estem i estem dormint junts... Però hi ha coses pendents perquè ell ha sortit i està malament i necessita posar ordre". Finalment, i després de l'últim desacord que ha tingut amb el seu marit, la gallega ha decidit retirar la seva candidatura a la repesca.