Bones notícies per a Raphael: el seu fill Manuel Martos ha anunciat una cosa important

Manuel Martos, fill del cantant Raphael, ha confirmat que l'evolució del seu pare és favorable. L'exmarit d'Amelia Bono explicava fa uns dies que l'artista està responent al tractament que els metges li han posat després de detectar-li un limfoma cerebral el passat desembre. Tant per al productor musical com per a la resta de la seva família això és ara el més important.

Més enllà dels compromisos professionals que pogués tenir previstos Raphael per a aquest any, en aquests moments el fonamental és l'evolució de l'andalús. Si bé el marit de Natalia Figueroa està desitjant pujar a un escenari, per ara haurà de centrar-se a seguir les indicacions dels facultatius.

Raphael va haver de cancel·lar els seus concerts previstos a Madrid així com la gira Victoria amb la qual anava a visitar Costa Rica, Puerto Rico, Mèxic, República Dominicana i Estats Units. D'altra banda, i avui dia, no se sap la data exacta en què el cantant es reunirà amb el seu públic.

Manuel Martos s'ha referit a l'evolució del seu pare

El fill de Raphael, Manuel Martos, no té inconvenient a respondre a les preguntes dels reporters que s'interessen per l'estat de salut del seu pare. Va ser el passat 17 de desembre quan el d'Ourense es va veure obligat a acudir a un centre hospitalari.

Després de diversos dies de proves els metges van fer públic a través d'un comunicat que l'artista presentava dos nòduls cerebrals que l'obligaven a retirar-se temporalment.

Ara, diverses setmanes després de començar el tractament, l'entorn del de Linares es mostra caut. Tot i així Manuel Martos ha volgut parlar del tema i ha desvelat que fins i tot un dels nòduls que li van detectar ha desaparegut i l'altre està en procés de fer-ho.

En aquest procés l'intèrpret de Yo soy aquel compta amb el suport de la seva família. Els seus fills Manuel, Jacobo i Alejandra, i la seva esposa Natalia Figueroa, així com els seus nets estan molt pendents de l'evolució de l'artista.

El fill menor de Raphael confirma que el seu pare està responent favorablement al tractament

Sobre com porta el cantant el tractament, el seu fill menor confessava que "s'està portant molt bé". A més, recordava que cal tenir paciència alhora que llançava un desig.

"Tant de bo tinguem una bona notícia perquè al final, és el que li agrada, no? Ell viu per i per a les seves cançons". Unes paraules que demostren que el seu pare es manté decidit a posar-se quan pugui davant d'un micròfon.

Tot i així, Martos va voler deixar clar que la tornada als escenaris del seu pare és una cosa "secundària". Segons aquest el públic del cantant "és el que millor entén això, el que volen és que ell estigui bé, i per ara tot va bé, que és el més important". Unes paraules després de les quals va deixar caure "quan hagi de ser, serà".