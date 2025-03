Inesperada confessió de Kiko Matamoros sobre Terelu Campos: 'Alguna experiència'

Kiko Matamoros feia fa uns dies al plató de Ni que fuéramos una confessió sobre Terelu Campos. El col·laborador, que durant anys ha coincidit amb Terelu Campos en diferents espais televisius, va desvelar un detall fins ara desconegut pel públic. "Jo que he compartit amb ella alguna experiència als platós", començava dient Matamoros per després explicar el que succeïa durant la Setmana Santa malaguenya.

Segons el tertulià, Terelu i la seva família acudien a l'Hotel Larios de la citada ciutat andalusa, on "llogaven una habitació només per a la roba". El pare de Laura Matamoros desvelava que allà on "muntaven uns burros per penjar la roba en penjadors". Dos fronts completament plens de roba que la família Campos utilitzava durant el temps que durava la Setmana Santa.

Kiko Matamoros adverteix del que va viure amb Terelu Campos

Matamoros, a més, desvelava que la germana de Carmen Borrego portava un total de set maletes plenes de roba i accessoris per a aquells dies tan especials per a ella i la seva família.

El cert és que Terelu, així com la seva mare i la resta de la família Campos, van convertir en tradició aparèixer des dels balcons de l'emblemàtic hotel malagueny. Un costum que es va veure trastocat, desgraciadament, després de la mort de María Teresa Campos.

Així, la de 2024 va ser la primera Setmana Santa que l'actual concursant de Supervivientesva viure sense la seva mare. Una circumstància que la va omplir de pena, tal com ella mateixa va reconèixer a una coneguda revista.

Quant a la quantitat de roba que Terelu sol portar amb ella en els seus desplaçaments, cal recordar el viatge que fa alguns anys la col·laboradora va realitzar a Nova York.

La major de les germanes Campos es va presentar a l'aeroport amb sis maletes plenes per a la seva estada a la ciutat dels gratacels. Una circumstància que coincideix amb el relat de Kiko Matamoros. Tant va ser l'equipatge que la tertuliana va voler facturar que es va veure obligada a pagar sobrepès.

L'organització de Supervivientes impedeix a Terelu que porti tot l'equipatge que li agradaria

Ara, en la seva estrena com a participant del citat reality de supervivència de Telecinco, és possible que l'organització del programa no li hagi deixat portar tants looks com ella voldria. De moment la col·laboradora ha deixat a la vista de tots un sofisticat banyador de Michael Kors de color rosa que combinava amb un pantaló curt blanc i escarpins.

Amb el seu nou look d'aventurera, Terelu, que va arribar a Hondures en un vol diferent del de la resta de concursants, va sorprendre a tots en saltar des de l'helicòpter. Ara tindrà l'oportunitat de superar les seves pors i aguantar a Hondures tot el possible. Si bé la seva aventura no ha fet més que començar, Terelu ha promès realitzar les proves, cosa que va demostrar dijous enfangant-se com els seus companys.