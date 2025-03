Màxima felicitat a la família de Manuel Martos i Amelia Bono: 'Entre nosaltres...'

Fa un any, Manuel Martos i Amelia Bono confirmaven la seva ruptura i ho van fer després de diversos intents de recompondre la seva relació. Finalment, van prendre camins separats, però sempre amb respecte i bona sintonia, una cosa que ambdós han demostrat amb les seves últimes declaracions. Amelia Bono ha confirmat que: "Entre nosaltres no existeix cap problema".

Manuel Martos s'ha mostrat últimament tranquil davant els mitjans: "Som tots una gran família, la felicitat es viu com cadascú vol", va afirmar. I el temps li ha donat la raó. L'exparella ha sabut construir una relació basada en el respecte i l'amistat.

El seu model de família és poc comú a Espanya. S'assembla més al que veiem en països nòrdics. Malgrat la seva ruptura, han mantingut una relació propera, tant, que ha portat a confusions.

Manuel Martos i Amelia Bono han estat en el punt de mira per les seves suposades reconciliacions

Aquest estiu, unes imatges d'ambdós junts van generar especulacions i es va parlar d'una possible reconciliació. Però Amelia Bono ho va deixar clar a les xarxes socials: "Que una exparella es porti bé, es respecti, pugui sortir amb amics i, a més, que es vulgui, costa tant acceptar-ho?". El seu missatge va ser contundent, no hi havia marxa enrere en la seva relació amorosa, però sí una amistat ferma.

Fa pocs dies, els rumors van tornar. Durant la presentació del llibre de discursos de José Bono al Congrés dels Diputats, se'ls va veure junts. Amelia va acudir amb la seva mare i germanes i, al seu costat, Manuel Martos, per la qual cosa l'escena va revifar els comentaris.

De nou, l'aclariment va arribar ràpidament. Amelia Bono, en declaracions a la revista Hola, va ser taxativa.

"No existeix reconciliació, però tampoc hi ha cap problema entre nosaltres. Estic en un moment de la meva vida molt tranquil". Amb aquestes paraules, va dissipar dubtes.

Amelia Bono i Manuel Martos encara no estan divorciats tot i que s'han separat

Ara, la millor notícia ha arribat i és que entre ells no hi ha conflictes ni ressentiments. Tot i estar separats, no han formalitzat el seu divorci. Una cosa que ha sorprès els seguidors de la parella.

Cap dels dos té pressa per signar els papers. Viuen la seva vida amb naturalitat. La seva relació és un exemple de com el respecte i l'amistat poden perdurar.

Han trencat motlles. Han demostrat que una ruptura no implica enemistat i han confirmat l'evident: la seva felicitat és la seva prioritat. Junts o separats, sempre seran una família.