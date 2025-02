Augmenta la preocupació per Irene Rosales i Kiko Rivera: 'Et trobo a faltar’

S'han encès totes les alarmes al voltant d'Irene Rosales i Kiko Rivera, i tot arran de l'última publicació que la sevillana ha compartit a les seves xarxes socials. "Et trobo tant a faltar que trenca l'ànima", ha escrit a les històries del seu perfil d'Instagram.

No hi ha cap dubte que tots els membres d'aquest mediàtic clan estan passant per un dels moments més durs de la seva vida. Un infern que va començar el passat 11 de gener.

Aquell dia, la filla d'Anabel Pantoja va haver de ser ingressada a l'UCI de l'hospital Materno de Gran Canària. I encara que en aquell moment es desconeixia què és el que passava, diversos éssers estimats de la parella no van dubtar a agafar un avió per reunir-se amb ells com més aviat millor.

Com era d'esperar, un dels primers a arribar va ser Kiko Rivera, encara que això sí, ho va fer sense la companyia d'Irene Rosales. Durant tota la seva vida, el DJ ha mantingut una relació gairebé de germans amb Anabel, motiu pel qual no va dubtar a acudir a la seva crida d'auxili.

Des de llavors, hem pogut veure l'artista i la resta de la seva família visiblement afectats per la salut de la petita Alma. Una situació que ha empitjorat de manera considerable arran de la investigació que s'està duent a terme contra la influencer i la seva parella sentimental per presumpte maltractament infantil.

Tanmateix, i malgrat aquesta delicada situació, ara ha augmentat la preocupació per Irene Rosales i Kiko Rivera. I tot a conseqüència de l'última publicació de la sevillana a Instagram.

Irene Rosales i Kiko Rivera aconsegueixen preocupar els seus seguidors a les xarxes

Aquest dijous, 6 de febrer, Irene Rosales ha acudit a les històries d'Instagram per recordar una de les dates més doloroses de la seva vida: la mort de la seva mare.

Va ser el 2020 quan, després d'una llarga lluita contra el càncer, Mayte Vázquez va morir amb tan sols 58 anys. Una pèrdua que, sens dubte, va deixar veritablement afectat a Kiko Rivera, ja que sempre va estar molt unit a ella.

Ara, i enmig de tot el rebombori que s'ha generat al voltant de la seva família, Irene Rosales ha acudit a les xarxes per commemorar el que ella anomena el "pitjor dia" de la seva vida.

A través de les històries del seu perfil d'Instagram, la dona de Kiko Rivera ha publicat una imatge d'allò més emotiva. En ella, podem veure Mayte Vázquez agafant en braços la seva filla. Tanmateix, el que més ha cridat l'atenció ha estat la trista dedicatòria que es pot llegir a continuació:

"Cinc anys, mami... Cinc maleïts anys sense tenir-te al meu costat. Et tinc d'una altra manera, però quin dolor més profund tenir la necessitat d'abraçar-te i no poder. Et trobo tant a faltar que trenca l'ànima".