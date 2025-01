Gerro d'aigua freda per a Irene Rosales pel que ha passat amb Kiko Rivera a Canàries

Irene Rosales ha rebut un gerro d'aigua freda després de transcendir que Kiko Rivera ha viatjat a Las Palmas per donar suport a la seva cosina. Encara que no ha volgut confirmar o desmentir el viatge del DJ, allà hauria coincidit amb la seva mare, Isabel Pantoja. També amb el seu oncle Agustín i la seva germana Isa, amb qui fa anys que no es parla.

Tota la família Pantoja es troba bolcada amb Anabel, qui porta dies vivint un autèntic malson. Tal com es va desvelar a Fiesta, la seva filla Alma, de tan sols un mes, es troba ingressada a la Unitat de Medicina Intensiva. Com a resposta davant l'interès de la premsa, Irene s'ha mostrat prudent, capcot i amb semblant molt seriós.

Irene Rosales i l'última hora de Kiko Rivera a Las Palmas

Irene Rosales ha estat l'única del clan Pantoja que no ha pogut viatjar a Gran Canària per donar suport a Anabel. La dona de Kiko Rivera s'ha quedat a Sevilla al càrrec de les seves dues filles, Carlota i Ana. No obstant això, des de l'illa ha rebut l'última hora sobre el que ha passat a l'illa.

El gerro d'aigua freda que ha rebut Irene després del viatge de Kiko a l'illa té a veure amb el retrobament familiar. Tal com van explicar a Fiesta el passat diumenge, tot el clan Pantoja ha viatjat a l'illa per estar al costat d'Anabel. En aquests moments, la influencer necessita tot l'afecte i suport dels seus, i aquests no han trigat a donar-li-ho.

Fins i tot la tonellera, qui encara no coneixia en persona la filla de la seva neboda, ha agafat un avió per viatjar al seu costat. Juntament amb ella també ho ha fet Agustín i Isa Pantoja, aparcant les seves diferències en solidaritat amb Anabel.

Irene no ha volgut desvelar l'última hora sobre la petita, ni tampoc ha confirmat o desmentit les notícies sobre Kiko. Però el cert és que, estant tota la família Pantoja a Canàries, no és d'estranyar que hagin coincidit en algun moment. Sobretot, perquè tots desitgen estar al costat d'Anabel i el seu nòvio, David.

Seria la primera vegada que el DJ es reuneix amb la seva mare i la seva germana després d'anys sense dirigir-se la paraula. No obstant això, aquest no seria l'únic retrobament, ja que Isa també hauria vist la cantant després de la seva demolidora entrevista a ¡De Viernes!.

Irene Rosales, expectant a les notícies de Kiko Rivera

El que està succeint a Gran Canària manté en alerta tots els mitjans de comunicació. No només per l'evolució de la filla d'Anabel, sinó per com la família Pantoja ha fet un pas que podria canviar-ho tot.

Després d'anys de polèmiques i creuaments d'acusacions, finalment han deixat de banda les seves diferències per unir forces per la influencer. En aquests moments, el que menys necessita és confrontació i problemes, i això és una cosa que tots han entès a la perfecció.

Imperen el silenci més absolut dins del clan Pantoja, però també fora. Poc després que sortís a la llum la notícia, els mitjans han anat a buscar Irene, qui es troba a Sevilla. La dona de Kiko no ha volgut respondre a les preguntes dels reporters, però el seu semblant era de preocupació.

Preocupació per la situació en què es troba Anabel, però també perquè no ha pogut viatjar juntament amb Kiko Rivera. Rosales sempre s'ha mostrat al costat del DJ en les seves polèmiques familiars i ara que el retrobament és possible no està amb ell.

Per tant, Kiko es troba completament sol davant el que és el moment clau per a la família Pantoja. No obstant això, el primordial ara és la petita Alma i la seva recuperació ràpida.