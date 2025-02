Sorpresa a 'Com si fos ahir' després de destapar-se el secret de Mar Ulldemolins

Com si fos ahir segueix sumant trames plenes de girs inesperats i tensions entre els seus personatges. En el capítol d'avui, es viuen moments de preocupació, decisions difícils i secrets del passat surten a la llum.

Entre totes les històries que es desenvolupen, destaca especialment la de l'Itziar, interpretada per Mar Ulldemolins. D'aquesta manera, la dona continua lidiant amb les conseqüències del seu passat i les accions que ha pres per protegir-se.

Mar Ulldemolins i el seu mal moment a Com si fos ahir

La trama arrenca amb la Marta, qui torna al seu pis, cosa que marca un nou capítol en la seva vida. El cert és que ella i el Salva han començat a acostar-se de nou, però ell s'adona que no pot evitar acceptar la nova situació.

Per la seva banda, la Marta, preocupada pel Joel, s'assabenta que ha suspès Biologia i es mostra profundament preocupada. És un moment de tensió que la manté en suspens, intentant trobar una solució.

Mentrestant, la història de l'Itziar i en Francesc fa un gir inesperat. Tots dos es presenten en una conferència de l'Aniol amb la intenció de boicotejar-lo. L'animositat entre aquests personatges sembla estar lluny de resoldre's.

A més, la lluita pel control de la situació està més viva que mai. L'Aniol continua sent clau, i la seva capacitat de mantenir la calma reflecteix la tensió d'una situació que s'escapa de les mans.

Mar Ulldemolins: el seu secret surt a la llum

A mesura que avancen els esdeveniments, en Francesc decideix presentar-se a casa de la Sílvia, on li revela aspectes del passat de l'Itziar. El misteri sobre el passat de l'Itziar s'intensifica, i l'espectador comença a intuir que hi ha molt més per descobrir sobre ella.

D'altra banda, l'Àngela, en un intent per ajudar l'Aloma a centrar-se en els exàmens, decideix portar-la a Sitges. Aquesta decisió mostra la preocupació de l'Àngela pel benestar de l'Aloma, però també posa en evidència les dificultats que la jove està afrontant.

El capítol deixa clar que els obstacles del passat i les preocupacions del present continuen marcant el rumb de les seves vides. La trama de l'Itziar continua sent un eix central, ja que les revelacions sobre el seu passat van teixint una xarxa de tensions difícils de desfer.