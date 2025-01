Sorpresa amb el que ha succeït dins de l'hospital on està la família d'Anabel Pantoja

Fa només unes hores, han saltat les alarmes al voltant d'Anabel Pantoja. Tal com ha transcendit, la filla de la influencer ha hagut de ser ingressada d'urgència. Un delicat tema familiar que ha aconseguit el que semblava impossible: reunir Isabel Pantoja i els seus fills després de molt de temps.

En aquestes últimes setmanes, tant Isa Pantoja com Kiko Rivera han deixat entreveure que segueixen distanciats i que els seus problemes amb la seva mare encara no s'havien resolt. No obstant això, aquest contratemps ha provocat que la cantant i els seus fills hagin hagut de coincidir en el mateix lloc.

La trobada entre la tonadillera i els seus dos fills s'ha produït fa unes hores en un hospital de Canàries, on la filla d'Anabel Pantoja es troba actualment ingressada.

Segons han revelat en exclusiva a Fiesta, la petita es troba des del passat divendres, 3 de gener, a la Unitat de Neonatologia Intensiva (UNI). No obstant això, avui dia encara es desconeix el motiu que ha provocat aquest ingrés.

Tothom apunta que, tant Anabel Pantoja com David Rodríguez, han optat per portar aquesta delicada situació amb total discreció. No obstant això, el que sí que ha transcendit és que, només assabentar-se de la notícia, diversos éssers estimats de la parella s'han traslladat fins a Canàries per estar al seu costat.

Isabel Pantoja i els seus fills viatgen fins a Canàries per estar a prop d'Anabel Pantoja

Al llarg dels anys, Anabel Pantoja s'ha convertit en el nexe d'unió de tots els membres de la seva família. Malgrat les tensions i conflictes que han protagonitzat, la influencer ha aconseguit mantenir el contacte amb els seus oncles Isabel i Agustín Pantoja, i els seus cosins Isa i Kiko.

Per aquest motiu, tots ells no s'ho han pensat dues vegades a l'hora d'agafar un avió per reunir-se amb ella. Tal com ha revelat el col·laborador Omar Suárez a Fiesta, els primers a arribar han estat la tonellera, el seu germà i el seu fill en un vol comú.

No obstant això, tan sols unes hores després, Isa Pantoja ha arribat a l'illa per estar al costat d'Anabel Pantoja i David Rodríguez en aquests moments difícils.

D'altra banda, segons han revelat en aquest programa de Telecinco, Isabel Pantoja ha romàs a prop de la seva neboda des del primer moment. Segons diversos testimonis, ha visitat l'hospital en diverses ocasions en les últimes hores.

A més, aquests veïns de la zona han vist la tonadillera sopant juntament amb Agustín Pantoja als voltants de l'hospital. No obstant això, fins ara no s'ha produït una trobada pública entre els tres.

No obstant això, Anabel Pantoja i la seva parella no només estan rebent l'afecte dels seus familiars. Amics propers com Belén Esteban i Susana Bicho també han viatjat a Canàries per donar-los suport en primera persona.

Mentrestant, altres coneguts de la parella estan molt pendents de la situació des de la distància. Luis Rollán, bon amic de la influencer, ha assegurat durant una connexió amb Fiesta que no tenia constància de la notícia.

A més, i després de mostrar públicament la seva preocupació, el col·laborador de televisió ha assegurat que ha estat ell qui li ha explicat tot a Raquel Bollo, una altra amiga íntima de la família.

El que també s'ha preocupat per l'estat de salut de la filla d'Anabel Pantoja ha estat el seu exmarit, Omar Sánchez. Des de les portes de l'hospital, el windsurfista ha estat intentant esbrinar més sobre l'estat de salut de la petita. Gest amb el qual ha demostrat la proximitat que encara manté amb ella, malgrat la seva separació.